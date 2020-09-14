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 Понедельник, 14 Сентября 2020 20:28

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 сентября

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 15 сентября

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 15 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 3 на улице Райниса, жилые дома 1/2, 1/4, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), школа N132, детский сад N33, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), подъезды 2-3 жилого дома 24 на улице Киевяна, жилой дом 6/2 на улице Адонца, жилой дом 1 на улице Сосе, собственные дома на улице А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 11 на 1-ом переулке Грибоедова, жилой дом 1 на улице Амбардзумяна, жилой дом 1 на улице Суреняна, жилой дом 19/8 на пр. Комитаса, собственные дома на улице Ерзнкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6/7, 6/8 и собственные дома на улице Д.Анахта, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Улнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1а, 4, 19-21, 25 на улице Саряна, жилые дома 39, 41 на улице Туманяна, жилые дома 16, 20 на улице Парпеци, жилые дома 10, 12 на пр. Саят-Нова, жилые дома 23, 23/27, 25а, 25/14 на улице Налбандяна, жилой дом 53 на улице Ез.Кохбаци, жилые дома 31, 33 на улице Пушкина, собственные дома 34-243 в квартале "Конд", собственные дома 68-98 на улице Руставели, собственные дома 32- 73, 24-38 на улице С.Ереванци, собственные дома 17-41, 3-102 на улице Руставели, жилой дом 17 на улице Парпеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 18 на улице Сафаряна в 1-ом Норкском массиве; жилые дома 23, 41, 49/53 на улице Молдовакана во 2- ом Норкском массиве; жилой дом 3 на 1-ом переулке Люксембурга в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 13 на улице Г.Аветисяна в 7-ом Норкском массиве; жилой дом 27/1 на улице Минск в 8-ом Норкском массиве; жилые дома 41, 77 на улице Вильнюса в 9-ом Норкском массиве; жилой дом 63 в квартале 'Брюсов" Авана; собственные дома 34-40, 42-62 на 5-ой улице Авана, жилой дом 1 (1/10) на улице Бабаджаняна, жилой дом 11 (2/5) на улице Душанбе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр.  Аршакуняца, жилой дом 8 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 4 на улице Кочаряна,

в Котайкской области:

11?00- 17?00  частично села Капутан, Камарис, Дзорахбюр, Гегашен;

13?30-16?30 частично город Цахкадор, частично квартал "Макраван", Солнечная станция, частные дома Макравана, ЧП "София Аракелян",

"Агамик", "Ацатун", "Звартноц", "Сусанбар", "Аршак Манасян", "Воску ашхарх", "Тирамайр Айастан", "Югатер Курдян", автостанция Мэрии, Полиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), села Арамус, Катнахбюр и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?00- 16?00 общины Мадина, Лернакерт, некоторые кварталы Неркин Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы

Шаумяна, Спандаряна, частично улицы Ширака, Чаренца, Абовяна, Исаакяна, Комитаса, кварталы "Болор охер" и "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард;

в Лорийской области:

11?00-15?00 кварталы 'Чаренц", "Тельман", "Сурб Ншан", "Абовян", Центральная часть, школа N2, Торговый центр, Поликлиника, кадастр и

военный комиссариат;

в Сюникской области:

10:30-16:30  частично село Алидзор;

14:30-15:30 жилой дом 2 на улице Воротан, частично улица Г.Нжде в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.

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