Понедельник, 14 Сентября 2020 18:24

АрмИнфо.Судья Конституционного суда должен иметь независимость суждений и иметь непредвзятость мнения, я считаю, что обладаю этими качествами. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат на должность судьи КС Артур Вагаршян.

Вагаршян отметил, что осуществляя Конституционного правосудие, следует понимать, что как Конституция, так и закон имеют весьма четкие формулировки, однако, иногда случаются разночтения. <Я считаю, что в данных вопросах следует проявить особую щепетильность и вникнуть в суть вопроса. Также считаю, что некоторым подобным вопросам было бы правильно выслушать позицию юристов Армении>,- заметил он. Кандидат в судьи КС также подчеркнул, что сейчас не хочет выражать свою точку зрения касательно предстоящих имений в судах.

<Нужно понимать, что Конституционный суд имеет очень важную роль, и следует понимать, что он имеет право высказывать свое мнение относительно конституционности тех или иных законопроектов. И если он вынес отрицательное решение относительно какого-либо акта или законопроекта, он не должен действовать. Решения КС не должны рассматриваться как консультативное мнение, все решения должны действовать>,- заявила Вагаршян.

Также Вагаршян коснулся недовольства оппозиционных фракций, касательно того, что кандидаты на должность судьи Конституционного суда не провели с ними встречу. <Мне не приходило в голову, что инициатива о встрече должна исходить от меня. Если бы я знал, что должен инициировать встречу, то организовал бы встречу со всеми фракциями. Мне хотелось бы ответить на все вопросы, интересующие депутатов>,- заметил он. Кандидат на должность судьи КС подчеркнул, что как зачастую в ряде европейских стран в судьи КС избираются люди, которые имеют научную степень, но они не всегда являются судьями. <Наличие судебной практики в данном вопросе может и помешать.