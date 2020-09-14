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 Понедельник, 14 Сентября 2020 18:24
Ани Мшецян

Артур Вагаршян сожалеет, что не провел встречи со всеми парламентскими фракциями

Артур Вагаршян сожалеет, что не провел встречи со всеми парламентскими фракциями

АрмИнфо.Судья Конституционного суда должен иметь независимость суждений и иметь непредвзятость мнения, я считаю, что обладаю этими качествами. Об этом с трибуны парламента заявил кандидат на должность судьи КС Артур Вагаршян.

Вагаршян отметил, что осуществляя Конституционного правосудие, следует понимать, что как Конституция, так и закон имеют весьма четкие формулировки, однако, иногда случаются разночтения. <Я считаю, что в данных вопросах следует проявить особую щепетильность и вникнуть в суть вопроса. Также считаю, что некоторым подобным вопросам было бы правильно выслушать позицию юристов Армении>,- заметил он.  Кандидат в судьи КС также подчеркнул, что сейчас не хочет выражать свою точку зрения касательно предстоящих имений в судах.

<Нужно понимать, что Конституционный суд имеет очень важную роль, и следует понимать, что он имеет право высказывать свое мнение относительно конституционности тех или иных законопроектов. И если он вынес отрицательное решение относительно какого-либо акта или законопроекта, он не должен действовать. Решения КС не должны рассматриваться как консультативное мнение, все решения должны действовать>,- заявила Вагаршян.

Также Вагаршян коснулся недовольства оппозиционных фракций, касательно того, что кандидаты на должность судьи Конституционного суда не провели с ними встречу. <Мне не приходило в голову, что инициатива о встрече должна исходить от меня. Если бы я знал, что должен инициировать встречу, то организовал бы встречу со всеми фракциями.  Мне хотелось бы ответить на все вопросы, интересующие депутатов>,- заметил он.  Кандидат на должность судьи КС подчеркнул, что как зачастую в ряде европейских стран в судьи КС избираются люди, которые имеют научную степень, но они не всегда являются судьями. <Наличие судебной практики в данном вопросе может и помешать.

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