Понедельник, 14 Сентября 2020 16:03

АрмИнфо. Мэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки столичного квартала Конд.

Сегодня армянское представительство данного российского холдинга распространило заявление, согласно которому городские власти на протяжени двух лет не предпринимают каких-либо действенных шагов для претворения в жизнь программы Rutsog Invest по перестройке Конда, а также создают препятствия посредством бюрократически необоснованных ограничений.

Между тем в беседе с АрмИнфо пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян назвал данное заявление странным, поскольку вопрос Конда требует многостороннего подхода, и обсуждается общиной с Правительством РА. Было подчеркнуто, что стратегия перестройки Конда находится на стадии обсуждений, и этот процесс еще не вышел на ступернь привлечения инвесторов. Карапетян также напомнил, что ранее Rutsog Invest распространил заявление касательно перестройки Детской железной дороги, которое было впоследствии опровергнуто мэрией Еревана.

Конд - один из старейших исторических районов Еревана. В начале сентября текущего года вице-премьер Тигран Авинян подписал решение о создании рабочей группы, координирующей работы по развитию историко­градостроительной среды и туристических инфраструктур в Конде. Согласно Авиняну, проблемы градостроительства в данном квартале будут обсуждаться на государственном уровне. Будет также проведено комплексное исследование, включающее в себя в том числе историко­архитектурные и сейсмические аспекты. Цель концепции развития Конда - сохранение исторической и городской атмосферы, что положительно скажется в том числе на активизации туризма и создании новых рабочих мест.