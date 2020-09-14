Понедельник, 14 Сентября 2020 13:43

АрмИнфо. Фракция <Просвещенная Армения> не примет участия в выборе судей КС. Об этом с трибуны парламента заявил депутат от <Просвещенной Армении> Тарон Симонян. Он заявил, что продолжается незаконный процесс, который проиcходит в зале парламента в связи с внесением поправок в Конституцию. <Происходящее является продолжением данного незаконного процесса. Наша фракция отказывается участвовать во всем этом>,- подчеркнул Симонян.

В свою очередь Наира Зограбян отметила, что позиция <Процветающей Армении> по данному вопросу такая же, фракция отказывается участвовать в голосовании. <Мне очень жаль, что кандидаты проигнорировали оппозиционные фракции и не пожелали с нами встретиться. Да, я понимаю, что вашу судьбу решит правящая фракция <Мой шаг>, но так игнорировать оппозицию недопустимо>, - заключила Зограбян.

Отметим, что спикер парламента Армении Арарат Мирзоян подписал закон о поправках к закону "О Конституционном суде", который был принят 30 июня. В соответствии с ними, полномочия всех судей КС ограничиваются 12 годами. После принятия поправок были освобождены от должностей трое судей, которые проработали больше 12 лет: Альвина Гюлумян, Грант Назарян и Феликс Тохян. Председатель суда Грайр Товмасян стал обычным судьей. Вместо них теперь будут избраны новые судьи. Одного кандидата предлагает правительство, второго - президент, третьего - Общее

собрание судей. Общее собрание судей выдвинуло кандидатуру Ерванда Хундкаряна, правительство Эдгара Шатиряна, а президент Артура Вагаршяна.