Понедельник, 14 Сентября 2020 13:41

АрмИнфо.В Минобороны Армении подытожили итоги деятельности общественного совета при министре обороны, по приему жалоб и заявлений, поступивших от граждан в ходе проведения призыва на обязательную летнюю службу 2020 года.

Как сообщает пресс-служба МО РА, пандемия коронавируса не помешала процессу обжалований, и в комиссию поступило 164 заявления-жалобы, что на 20% больше чем в тот же период 2019 года.

В Минобороны РА констатировали, что внимание комиссии было сконцентрировано на изучение проблем, связанных с медицинским обследованием призывников и их решению.

"В результате этого, 46 призывников были направлены на дополнительный медосмотр, в ходе которого у 32 из них были пересмотрены заключения касательно пригодности к военной службе, еще у 10 заключения были пересмотрены в результате переоценки данных медобследований. В результате предпринятых мер, 7 из вышеуказанных призывников были признаны негодными к службе, 3 - временно непригодными, еще 32- ум была предоставлена отсрочка от службы сроком на год", - проинформировали в МО РА.