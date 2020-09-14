Понедельник, 14 Сентября 2020 12:45

АрмИнфо.Казахстанским предпринимателям уже предоставили большое число мер поддержки, параллельно с этим добавляя новые, например, биржевые инструменты, передает МИА «Казинформ».

Сохраняющаяся из-за пандемии коронавируса неопределенность в экономике затронула все без исключения страны мира, в том числе и Казахстан. В последнем обзоре экономики страны Всемирный банк прогнозирует спад валового внутреннего продукта на 3% по итогам 2020 года с последующим восстановлением на 2,5%. Национальный банк республики делает более оптимистичный прогноз на текущий год с сокращением ВВП на 2-2,3%.

Главный фактор, влияющий на перспективы экономического развития, – это успехи в борьбе с пандемией. От того, насколько быстро получится снять карантинные ограничения и восстановить активность бизнеса, зависит общая ситуация в экономике и на рынке труда. Пока же индекс деловой активности на фоне карантинных мер остается низким в сравнении с прошлыми годами. В июле 2020 года он составил 44,7 пункта, что ниже на 2,1 пункта показателей июня, когда ограничения ослаблялись. После завершения второго «локдауна» в августе активность несколько восстановилась, и индекс достиг 45,4 пункта, хотя еще год назад был в районе 51.

Власти Казахстана уже предложили бизнесу целый комплекс мер поддержки, список которых постоянно расширяется. Это важно для страны, где малое и среднее предпринимательство обеспечивает рабочими местами более 39% все занятого населения.

Рассказываем, как государство помогает бизнесу и какие новые возможности открываются в экономике для МСБ.

Что происходит с бизнесом?

Как уже было отмечено выше, индекс деловой активности в Казахстане показал в 2020 году значительную «просадку».

Причина в карантинных мерах, которое Правительство предприняло для ограничения распространения коронавирусной инфекции в стране. После падения в марте и апреле индекс начал рост в мае и июне, когда карантин на время ослабили.

В первом летнем месяце он достиг 46,8 пункта, но затем в июле вновь снизился до 44,7 пункта. Как пишут в Нацбанке, который занимается составлением индекса, «усиление карантинных мер наибольшее негативное влияние оказало на сферу услуг и промышленность».

Источник: Национальный банк Республики Казахстан

Хотя в августе индекс деловой активности вновь пошел вверх, наибольший шок все еще испытывают сферы бизнеса, где нужны физическое присутствие и непосредственный контакт с клиентом.

На этапе первого этапа карантина под ограничения попала работа, например, пунктов общественного питания (еда только на вынос), всех пассажирских перевозок, спортивных объектов и объектов торговли, кинотеатров. Функционирование последних ограничено до сих пор.

Чтобы сгладить последствия пандемии, государство предоставило налоговые послабления более 700 тысячам предпринимателей.

Также были отсрочены платежи, дана возможность рефинансирования кредитов на льготных условиях.

Источник: Институт экономических исследований Теперь список мер может быть расширен. В Послании народу 1 сентября Президент Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить государственное субсидирование процентных ставок до 6% годовых по всем действующим кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

Оно должно покрыть 12-месячный период, начиная с 16 марта, когда был введен режим чрезвычайного положения. Кроме того, расширят программу пополнения оборотных средств для бизнеса в наиболее пострадавших секторах экономики. Планировалось, что она закончится в 2020 году, но глава государства поручил продлить ее до конца 2021-го с расширением охвата. Средства увеличат на 200 млрд тенге, доведя общий объем программы до 800 млрд. Помимо этого, важным остается поддержка занятости. Для бизнеса в наиболее пострадавших отраслях на время кризиса снизят нагрузку на фонд оплаты труда.

Отчисления с оплаты труда во внебюджетные фонды должны отменить до конца года.

А что с инвестициями?

Несмотря на кризис, бизнес, в особенности средний, продолжает развитие. По данным комитета по статистике Министерства национальной экономики, к концу первого квартала 2020 года в стране действовали 2 481 юрлиц – средних предприятий, которые выпустили продукции на почти 1,4 млрд тенге. При том, что этот сегмент составляет менее 0,2% от всех субъектов МСБ, он обеспечивает 21,3% всего его выпуска. При этом инвестирует он в свое развитие, в основном, за счет собственных средств.

В исследовании компании KPMG «Рынок прямых инвестиций в Казахстане» говорится, что 59% казахстанских предприятий вкладывают в основной капитал (то есть непосредственно развитие) свои же деньги. Кредиты банков при этом составляют всего 8%, хотя и принято считать, что именно банковский сектор является основным источником средств для бизнеса. В условиях кризиса свободных финансов у предприятий становится меньше, и помочь в их поиске могут биржевые инструменты, пока недостаточно популярные у казахстанских бизнесменов.

Например, биржа Международного финансового центра «Астана» – Astana International Exchange – запустила летом этого года «Сегмент регионального рынка акций». Благодаря этому средние компании смогут выпускать акции на бирже AIX. Для них смягчены требования по размещению ценных бумаг, что позволит получить средства на более выгодных условиях, чем в банках. По мнению экспертов, привлекательность этого сегмента для среднего бизнеса кроется в бессрочности финансирования через акции, в отличие от банковского кредита, а также отсутствии требований по потере контроля, поскольку в свободное обращение предлагается выпускать всего 15% акций компании. Еще одна возможность для малого и среднего бизнеса – это размещение облигаций на краудфандинговых платформах. Компания-участник МФЦА iKapitalist уже объявила о первом размещении облигаций для МСБ на 150 млн тенге. С помощью платформы в эти ценные бумаги может инвестировать любой казахстанец, а бизнес – получить на хороших условиях финансирование для своих проектов. Также во время действия карантина перед многими предпринимателями встал вопрос о переводе своей работы в «онлайн».

Чтобы помочь малому бизнесу, платежная система Visa вместе с Fintech Hub МФЦА, Министерством торговли и интеграции и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» запустили бесплатную образовательную программу. Бизнесменов обучат тому, как продвигать и рекламировать свой бизнес онлайн, а также навыкам для перевода своего дела из «оффлайна» в онлайн-формат. Например, специалисты расскажут о подключении онлайн-платежей, ведении онлайн-бухгалтерии, режимах налогообложения для электронной коммерции, выходе на маркетплейсы и настройке доставки. Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу, «малый и средний бизнес переживает сложные времена, по сути, приняв на себя основной удар пандемии». В таких условиях предпринимателям предлагают разные меры поддержки, которые призваны сгладить «удар» пандемии.

Это должно помочь бизнесу преодолеть экономическую неопределенность и, тем самым, поддержать всю экономику и занятость населения в Казахстане.