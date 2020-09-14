Понедельник, 14 Сентября 2020 12:39

АрмИнфо.Пророссийские выступления экс- президента Сержа Саргсяна ни у кого не должны вызывать удивления, учитывая его несомненную пророссийскость и в годы президентства. Подобное мнение выразил АрмИнфо член политической инициативы "Во имя республики" Роберт Гевондян.

"Легитимность власти Саргсяна и Роберта Кочаряна обеспечивала Москва. Внутренних источников легитимности у них никогда не было, что вынуждало их искать ресурсы извне. Обрести такой источник на Западе было невозможно, что привело к той ситуации, которую мы наблюдаем до сих пор. Основным бенефициарием отогнанных от власти маргиналов, все еще заинтересованным в их участии в политических процессах, является Москва", - подчеркнул он.

Среди подобных маргиналов политолог отметил Сержа Саргсяна, Роберта Кочаряна, Артура Ванецяна, Микаэла Минасяна. Все они, по его оценкам, сегодня опираются на фактор российского влияния. Лишь последний дает им возможность как-то участвовать во внутренней политике.

Для самой Москвы, по его оценкам, "своим" является любой политический деятель, способный проводить в Армении российские интересы. В этом свете Россия вполне способна, в случае возникновения соответствующей ситуации, сделать ставку не только на Сержа Саргсяна или других маргиналов, но и на Никола Пашиняна. И даже на самые антироссийские радикальные силы в Армении. Разумеется, в случае совпадения в какой­то момент их интересов.

"Таким образом, все сегодняшние маргиналы, лишенные внутренних ресурсов, все еще могут участвовать во внутренней политике Армении, опираясь на внешний, единственно возможный и потому основной ресурс - Москву. А в сегодняшней ситуации, в условиях существующей политической конъюнктуры, продвижение российских интересов в Армении возможно лишь посредством деятельности маргиналов типа Кочаряна, Саргсяна и Ванецяна, разумеется, в связке с Гагиком Царукяном", - подытожил Гевондян.