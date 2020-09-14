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 Понедельник, 14 Сентября 2020 12:28
Ани Мшецян

Ерванд Хундкарян: Очень важно обеспечить конструктивное сотрудничество между всеми субъектами судебной власти

Ерванд Хундкарян: Очень важно обеспечить конструктивное сотрудничество между всеми субъектами судебной власти

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении обсуждает кандидатуры на должность судей Конституционного суда. Об этом сообщает парламентский корреспондент АрмИнфо.

 

Как ранее сообщало АрмИнфо, фракция «Процветающая Армения» не участвует в выборе судей КС, об этом заявила депутат от ППА Наира Зограбян. Она отметила, что была нарушена сама процедура обсуждений во фракциях. Депутат заметила, что, тем самым, нарушается парламентская культура. Претенденты, считает Наира Зограбян,   должны быть заинтересованы во встречах с представленными в парламенте политическими силами, представляя свои видения и отвечая на вопросы.  Но поскольку в последние месяцы вокруг Конституционного суда развертывается шекспировская эпопея,  кандидаты поняли, что их дальнейшая судьба решается на пленарном заседании НС, посчитав нецелесообразным встречи с представителями двух оппозиционных фракций.  

 

Первой обсуждается кандидатура Ернванда Хундкаряна, его выдвинуло Общее собрание судей. В своей речи, Хундкарян заметил, что в Армении с 2005 года все вопросы, касающиеся конституционного правосудия, решаются со стороны КС. «С 2015 года были внесены поправки в Конституцию. Как и во всех парламентских республиках, парламент Армении избирает кандидатов на должность судей КС. Однако, выдвигать кандидатов имеет право также Общее собрание судей», - заметил кандидат на должность КС.

 

Он отметил необходимость конструктивного сотрудничества КС с другими субъектами судебной власти. «Сотрудничество между КС и другими субъектами судебной власти, осуществляется по ряду направлений. В частности, по уголовным, гражданским и административным делам, судья, занимающийся тем или иным делом, в случае сомнений по поводу конституционности дела или положений дела, может обратиться в КС»,- подчеркнул Хундкарян.

 

Также кандидат на должность судьи КС подчеркнул, что Конституционный суд не следит за работой судей и не дает оценку их решениям. «Главная цель КС изучить конституционность нормы решения, приятого судом, чтобы избежать нарушения защиты прав человека»,- заметил Хундкарян. Он также заявил, что все ветви судебной власти должны сотрудничать друг с другом, путем диалога.

 

«Я считаю, что мир развивается и периодически возникает необходимость внесения изменений в Конституцию, не только путем изменения текста, а путем выявления каких-либо пробелов в той или иной законодательной норме. А для грамотной работы в данной сфере необходимо усилить состав КС. Также Хундкарян заметил, что для сотрудничества между всеми субъектами судебной системы необходимо проводить семинары, в ходе которых будут обсуждаться все проблемы, появившиеся в разных кругах судебной власти.

 

Хундкарян отметил, что также КС занимается рассмотрением вопроса конституционности тех или иных законов, принятых парламентом. Что касается проблем, существующих в судебной власти, кандидат на должность судьи КС заметил, что одной из проблем является нехватка судей в стране. По словам Хундкаряна на одного судью в год приходится около 250.000 дел, что является слишком высокой нагрузкой.

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