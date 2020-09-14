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 Понедельник, 14 Сентября 2020 12:25
Марианна Мкртчян

Благодаря ЮКЖД новый учебный год стал двойным праздником для учеников школы в Фиолетово и воспитанников детсада №3 в Алаверди

Благодаря ЮКЖД новый учебный год стал двойным праздником для учеников школы в Фиолетово и воспитанников детсада №3 в Алаверди

АрмИнфо.Начало нового учебного года в школе села Фиолетово, где компактно проживают молокане, в очередной раз стало двойным праздником благодаря Южно-Кавказской железной дороге.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, по многолетней традиции, которой не помешали пандемия и эпидемиологическая ситуация в республике, к началу школьных занятий компания завершила очередной этап ремонтно-восстановительных работ в школе:  отремонтированы туалетные комнаты, ведущие к школе дорожки. Также учебному заведению подарен телевизор, библиотека пополнилась очередной партией новых учебников, а первоклассники получили подарочные наборы.

Поздравляя на торжественной линейке учеников и педагогов с праздником, генеральный директор компании <Южно-Кавказская железная дорога> Алексей Мельников пожелал им успехов и терпения в учебе.

<Ребята, вы вступаете в новый этап вашей жизни. Этап, который будет интересным, захватывающим, полным новых идей и знаний, на котором вы обретете новых друзей, кто-то раз и навсегда определится с призванием и будущей профессией. А мы, взрослые, будем следить за вами, помогать и направлять по мере сил, может быть, даже и завидовать, ведь вы открываете новый интересный мир>, - сказал руководитель компании.

Южно-Кавказская железная дорога не впервые оказывает содействие фиолетовской школе. Ранее Компания помогала в проведении ремонтных работ и оснащении класса интерактивного обучения, неоднократно дарила книги, учебники и методические материалы по русскому языку, восстановила кровлю здания, ряд классных комнат, отремонтировала не эксплуатировавшийся после землетрясения 1988 года спортивный зал, вестибюль второго этажа школы, осуществила косметический ремонт обоих корпусов здания школы, отремонтировала и оснастила современным оборудованием кабинет трудового обучения.

В прошлом году ко Дню знаний железнодорожники подарили школе необходимую для организации учебного процесса аудио- и компьютерную технику, новые парты для начальных классов.

Не остались без внимания и воспитанники детского сада №3 города Алаверди, расположенного на станции Санаин в Лорийской области: завершен косметический ремонт и замена окон на втором этаже здания. Ранее железная дорога уже осуществила капитальный ремонт крыш и этажей главного и второго корпусов, была изготовлена детская мебель, проведена отопительная система, восстановлены беседки на игровой площадке во дворе, а также базальтовый лестничный марш. А в 2018 году был отремонтирован, оснащен необходимой мебелью, системой отопления, бытовой техникой новый корпус детского сада.

В планах ЮКЖД на этот год также значится строительство и обустройство детской площадки в селе Ваагнадзор, где располагается железнодорожная станция Шаали.

Сфера благотворительности всегда была и продолжает оставаться одним из наиболее важных направлений деятельности Южно-Кавказской железной дороги. Компания продолжает осуществлять проекты, направленные на оказание содействия образовательным учреждениям - школам и детским садам - а также ветеранам, воспитанникам детских домов и интернатов.

В 2008-2019 гг на финансирование благотворительных проектов было направлено 368 млн драмов, в текущем году на подобные программы планируется выделить 29 млн. драмов.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет. 

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