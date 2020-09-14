Понедельник, 14 Сентября 2020 12:14

АрмИнфо.В Армении в сентябре откроется 21 новое дошкольное учреждение. Об этом сообщает Министесртво образования, науки, культуры и спорта РА.

14 сентября министр Араик Арутюнян посетил Арагацотнскую и Араратскую области, где также открываются новые дошкольные учреждения. Все они оборудованы необходимым инвентарем, обеспечены всеми необходимыми предметами для организации дошкольного образования. Также соблюдаются все требования по организации инклюзивного образования.

Напомним, что начальные работы по реализации в 2020 году микропрограмм по дошкольному образованию стартовали еще в ноябре 2019 года, и осуществляются при софинансировании Всемирного банка в рамках кредитной программы. В рамках программы, были основаны 136 дошкольных учреждений.