Понедельник, 14 Сентября 2020 11:23

АрмИнфо.На территории Армении 14 сентября в отдельных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Согласно источнику, во время грозы возможно усиление ветра до 15-20 м/с. Также ожидается град. Днем с 15 по 18 сентября ожидается погода без осадков. Ветер юго- западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха с 16-17 сентября понизится на 4-6 градусов в регионах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе.

В Ереване с 14-18 ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит +35 градусов.