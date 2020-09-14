Понедельник, 14 Сентября 2020 11:22

АрмИнфо. Парламент Армении на очередном заседании 14 сентября одобрил повестку четырехдневного заседания Национального Собрания РА.

По словам председателя НС Арарата Мирозояна, всего в повестку включено 57 вопросов, из которых в первую часть решением Совета НС включено 32 вопроса, во вторую - 25. Для обсуждения вопросов о безопасности дорожного движения и о кинематографии будет отведено до 2 часов. Также решением Совета НС одобрен порядок рассмотрения законопроектов.

Спикер не согласился с утверждением руководителя фракции "Просвещенная Армения" Эдмона Марукяна о том, что ситуация в парламенте ухудшается. В качестве примера депутат привел отсутствие обсуждений во фракциях с кандидатами в члены Конституционного суда. По мнению спикера, ситуация, наоборот, улучшается. Что касается обсуждений с претендентами на должности членов КС , то, как заметил Арарат Мирзоян, подобных инициатив не было ни со стороны фракций, ни стороны самих кандидатов. "При наличии таких инициатив и председатель НС, и аппарат НС сделает все возможное для обеспечения соответствующих условий", - сказал глава армянского парламента. Он также констатировал и отсутствие соответствующей процедуры обсуждений.

В этой связи, депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отметила, что фракция не будет принимать участия в обсуждениях по кандидатурам членов КС, поскольку нарушена сама процедура обсуждений во фракциях. Она заметила, что, тем самым, нарушается парламентская культура. Претенденты, считает Наира Зограбян, должны быть заинтересованы во встречах с представленными в парламенте политическими силами, представляя свои видения и отвечая на вопросы. Но поскольку в последние месяцы вокруг Конституционного суда развертывается шекспировская эпопея, кандидаты поняли, что их дальнейшая судьба решается на пленарном заседании НС, посчитав нецелесообразным встречи с представителями двух оппозиционных фракций. "Это есть ни что иное, как откат от развития демократии. За 13 лет моей депутатской деятельности не было случая, чтобы кандидаты в члены КС не встречались с депутатами из оппозиции", - сказала Наира Зограбян.