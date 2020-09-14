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 Понедельник, 14 Сентября 2020 11:22
Александр Аванесов

Парламент Армении рассмотрит 52 вопроса повестки

Парламент Армении рассмотрит 52 вопроса повестки

АрмИнфо. Парламент Армении на очередном заседании 14 сентября одобрил повестку четырехдневного заседания Национального Собрания РА.

По словам председателя НС Арарата Мирозояна, всего в повестку включено  57 вопросов, из которых в первую  часть решением Совета НС включено 32 вопроса, во вторую - 25.  Для обсуждения вопросов о безопасности дорожного движения и о кинематографии будет отведено до 2 часов.   Также решением Совета НС одобрен порядок рассмотрения законопроектов.

Спикер не согласился с утверждением руководителя фракции "Просвещенная Армения"  Эдмона Марукяна о том, что ситуация в парламенте ухудшается. В качестве примера депутат привел отсутствие обсуждений во фракциях с  кандидатами  в члены Конституционного суда. По мнению спикера,  ситуация, наоборот, улучшается.   Что касается обсуждений с претендентами на должности членов КС , то, как заметил Арарат Мирзоян, подобных инициатив не было ни со стороны фракций, ни стороны самих кандидатов. "При наличии таких инициатив и председатель НС, и аппарат НС  сделает все возможное для обеспечения соответствующих условий", - сказал глава армянского парламента. Он также констатировал и отсутствие соответствующей процедуры обсуждений.

В этой связи, депутат НС от фракции "Процветающая Армения" Наира Зограбян отметила, что фракция не будет принимать участия в обсуждениях по кандидатурам членов  КС, поскольку нарушена  сама процедура обсуждений во фракциях. Она заметила, что, тем самым, нарушается парламентская культура.  Претенденты, считает Наира Зограбян,   должны быть заинтересованы во встречах с представленными в парламенте политическими силами, представляя свои видения и отвечая на вопросы.  Но поскольку в последние месяцы вокруг Конституционного суда развертывается шекспировская эпопея,  кандидаты поняли, что их дальнейшая судьба решается на пленарном заседании НС, посчитав нецелесообразным встречи с представителями двух оппозиционных фракций.   "Это есть ни что иное, как откат от развития демократии. За 13 лет моей  депутатской деятельности не было случая, чтобы кандидаты в члены КС не встречались с депутатами из оппозиции", - сказала Наира  Зограбян.

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