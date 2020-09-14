Понедельник, 14 Сентября 2020 11:18

АрмИнфо. По данным на 11:00 14 сентября, в Армении выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровели еще 34 пациентов.

В общей сложности, в республике было подтверждено 45969 случаев коронавируса, выздоровели 41693 человека, скончались 919. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 67-и, 70-и и 73-х лет; у него были сопровождающие хронические заболевания.

На данный момент фактическое лечение получают 3075 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 240949 тестов на коронавирус (из них 2631 - за последние сутки).