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 Понедельник, 14 Сентября 2020 11:14
Марианна Мкртчян

Ожидается визит президента Египта в Армению

Ожидается визит президента Египта в Армению

АрмИнфо. В трудный период нашей истории, когда существованию армянского народа угрожала опасность, Египет вместе с другими арабскими странами принял у себя тысячи армян, избежавших ужасы геноцида в Османской империи. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, находящийся с официальным визитом в  Каире.

Напомнив, что Египет стал первой арабской страной, признавшей независимость Армении в 1992 году, армянский министр отметил, что армяно-египетские отношения имеют исторические корни и основаны на взаимном доверии и уважении.

При этом Мнацаканян констатировал, что армяне Египта внесли важный вклад в становление и развитие государственных институтов этой арабской страны, что вызывает гордость.   "Нашим соотечественникам предоставлены все возможности для сохранения своей национальной самобытности, языка и традиций. Они гордые граждане Египта, которым даны все возможности сохранить и выразить свою национальную армянскую идентичность. Конечно, мы глубоко благодарны египетскому правительству и народу за эти усилия по защите нашего народа. Армянская община численностью около десяти тысяч человек, безусловно, является мостом дружбы между нашими народами", - констатировал глава МИД Армении.

Вместе с тем он напомнил, что между Арменией и Египтом сложились дружеские и очень практические отношения, и этот визит хорошая возможность оценить их текущее состояние.

При этом Мнацаканян констатировал, что у Армении и Египта общие интересы в области мира, безопасности и развития.  "И мы знаем, что достигли наилучших результатов, работая вместе и тесно сотрудничая. У нас состоялись продуктивные обсуждения нашей двусторонней повестки, и здесь есть хороший и интересный потенциал. Мы готовы предпринимать практические шаги в этом направлении. У нас сложился прочный политический диалог с Египтом, налажены торгово-экономические и культурные связи. И мы согласны с тем, что у нас есть интересный потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в области информационных технологий, электронного управления, фармацевтики, туризма и образования. Работа в этом направлении, конечно же, будет продолжена", - заверил Мнацаканян, добавив, что для этого есть соответствующие площадки.

Армянский министр также сообщил о том, что ожидается визит президента Египта в Армению, и он также ждет в гости главу МИД. "Визит президента Египта, который мы ожидаем и планируем тесное взаимодействие в этом направлении является важной отправной точкой для охвата всех этих важных вопросов двустороннего сотрудничества", - считает армянский министр.

Вместе с тем, Мнацаканян отметил, что в контексте двустороннего сотрудничества Армения также ценит интерес Египта к тесному сотрудничеству с Евразийским экономическим союзом. Он напомнил, что переговоры о подписании соглашения о зоне свободной торговле продолжаются  и Армения заинтересована в успешном завершении процесса, чтобы соглашение могло быть подписано. При этом он добавил, что Ереван будет тесно сотрудничать с Каиром и партнерами по ЕАЭС для достижения этой цели.

Глава МИД Армении сообщил, что обсудил с египетским коллегой широкий спектр вопросов региональной стабильности и безопасности, состоялся обмен мнениями  о последних процессах в регионе.

"И мы видим, что эти процессы, сегодня, как никогда ранее, подчеркивают необходимость обеспечения регионального мира и безопасности. Мы становимся очевидцами серьезных вызовов безопасности, которые простираются от Восточного Средиземноморья до Ближнего Востока и Северной Африки. Мы наблюдаем те же проблемы на Южном Кавказе. Они взаимосвязаны и характеризуются одними и теми же источниками дестабилизации.

Мы внимательно следим за развитием событий в Восточном Средиземноморье и выражаем солидарность с Грецией и Кипром в их неотъемлемом праве работать в своей исключительной экономической зоне в соответствии с международным правом. И таким же образом я хочу подчеркнуть нашу солидарность и поддержку Египту", - сказал армянский министр.

Глава МИД Армении подчеркнул, что любая попытка экспортировать нестабильность или напряженность в другие регионы  с целью распространения своей сферы влияния достойна осуждения, будь то Северная Африка или Южный Кавказ.  По его словам, транснациональные угрозы, в том числе передвижение или перемещение иностранных террористов в зоны конфликта, вызывают серьезную тревогу и осуждение, и необходимо принять меры для их устранения.

Мнацаканян также рассказал Шукри о развитии ситуации на Южном Кавказе и напряженности, сложившейся на государственной границе Армении  в связи с агрессией Азербайджана.  "Мы твердо убеждены в том, что все конфликты различны, если и есть что-то общее, так это то, что у конфликтов нет военного решения.  Единственно возможные способы разрешения конфликтов - это мирный диалог, мирный процесс, участие всех сторон и способность достигать компромиссов. Для достижения этой цели нам нужны миротворцы, которые смогут провести красную черту распространения войны. В этой связи Армения ценит твердую приверженность Египта делу мира и стабильности повсеместно, в том числе в Ливии. Мы приветствуем ваши усилия в этом направлении", - резюмировал армянский министр.

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