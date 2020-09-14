Понедельник, 14 Сентября 2020 10:40

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на заседании 14 сентября отказалось включать в большую повестку вопрос о социальном содействии престарелым лицам в виде оплаты за коммунальные услуги.

Представляя проект закона "О социальном содействии" от имени фракции "Просвещенная Армения", депутат НС Србуи Григорян указала на тяжелую ситуацию, сложившуюся в нынешних условиях для одиноких престарелых и пенсионеров, не имеющих наследников. Предлагалось, в частности, установить для данной категории граждан компенсацию за коммунальные расходы в размере 20% от минимального размера заработной платы, что в итоге составляет 5 тысяч драмов. В результате, на решение поставленной задачи из государственного бюджета планировалось направить 710 млн драмов. Депутат заметила, что при наличии двух пенсионеров, пенсия одного из них используется за оплату коммунальных расходов, а другого - на решение проблем с питанием, однако такой возможности не имеют престарелые и пенсионеры, не имеющие наследников. Србуи Григорян указала на необоснованность утверждений ряда депутатов о том, что некоторые пенсионеры получают извне в виде трансфертов доллары и евро. Количество данной категории пенсионеров крайне незначительное. Кроме того, правительство считает, что уже применяются некоторые виды компенсаций для лиц, проживающих в сельских населенных пунктах по части электроэнергии, газа и воды. Депутат заметила, что значительная часть сел лишена газа.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции "Мой шаг" Эрикназ Тигранян подчеркнула, что представленный документ несет в себе

некоторые риски. Дело в том, продолжила она, что еще в конце 2019 года было принято решение о компенсации расходов по коммунальным платежам для одиноких пенсионеров, проживающих в социальных

квартирах. Кроме того, содействие оказывается и другим пенсионерам в виде выплат пенсий, пособий, других выплат. Под другими выплатами, как заметила Эрикназ Тигранян, понимается и компенсация за коммунальные платежи, в рамках которых уже действует ряд льгот.

В итоге, парламент35 голосами "за", 72 "против" и1 "воздержавшимся" отклонил законодательную инициативу фракции "Просвещенная Армения".