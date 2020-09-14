Понедельник, 14 Сентября 2020 10:38

АрмИнфо. 14 сентября школы Армении открыли свои двери перед первоклассниками. Напомним, что для учащихся остальных классов школьные занятия стартуют с 15 сентября.

В этом году было зарегистрировано свыше 36 тыс. первоклассников. В связи с ситуацией с коронавирусом, им сегодня было разрешено посетить школу в сопровождении только одного взрослого.

С учетом эпидемиологической ситуации, для школ были разработаны правила безопасности. В частности, персонал и учащиеся должны носить маски; классы с численностью более 20 человек будут разделены на группы; деятельность столовых и буфетов запрещается; запрещено также проведение массовых мероприятий и кружков. В каждой школе будет установлен ответственный за контроль за инфекцией коронавируса, который по должности является директором школы. Школы будут обеспечивать масками, алкогелями, дезинфицирующими средствами, салфетками с запасом не менее на неделю. В течение дня персонал и учащиеся обеспечиваются необходимыми масками и дезинфицирующими веществами, а также дистанционными термометрами (по крайней мере, по количеству входов в школу). Школы обеспечиваются также термометрами для индивидуального использования по мере необходимости.

Во время перемен учащиеся не покидают класс. Случаи выхода из классной комнаты регулируются по мере необходимости под контролем учителя. Во время учебного процесса в школе, по возможности, необходимо сохранить социальное расстояние, исключая скопления и тесные контакты. Запрещается вызывать учащихся к доске, учащиеся отвечают на урок со своих мест. В конце семестра проводится проверка знаний учащихся посредством итоговой полугодовой письменной работы. Оценки учащиеся и родители смогут увидеть в электронном дневнике.

Добавим, что в Армении занятия в школах были временно прекращены в марте, в связи с ситуацией с коронавирусом. Дальнейшее обучение школьников проходило в дистанционном режиме.