Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Сентября 2020 10:36
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении осудил действия Турции в Восточном Средиземноморье и на Южном Кавказе

Глава МИД Армении осудил действия Турции в Восточном Средиземноморье и на Южном Кавказе

АрмИнфо.Важные экзистенциальные вопросы, связанные с армянами Арцаха - нашими соотечественников, остаются в центре нашего внимания. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос о поведении Турции на Кавказе и в Восточном Средиземноморье.

При этом он добавил, что внимание и приоритеты Армении касаются обеспечения физической безопасности и статуса соотечественников в Арцахе - признания права на самоопределение и его реализация без ограничений. " Важнейшим элементом разрешения конфликта для нас является безопасность. Тройка сопредседательства Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) были и остаются единственной важной площадкой, форматом, в рамках которого мы пытаемся решить этот конфликт. Урегулирование конфликта может быть основано на компромиссе, а компромисс означает, что каждая сторона должна предпринять соответствующие шаги в направлении сбалансированного, измеримого решения, отвечающего интересам всех", - сказал Мнацаканян.

При этом армянский министр считает, что не может быть "только моим путем". "В этом отношении я думаю, что мы являемся свидетелями чувствительного отношения международного сообщества к этому конфликту. Все конфликты разные. Что касается нагорно-карабахского конфликта, то он имеет свои особенности, историю, нюансы и возможные отличия. В этом контексте мы ценим очень осторожный подход всех наших партнеров к исключительно мирному урегулированию. У этого вопроса нет военного решения", - подчеркнул министр.

По его словам, армянская сторона может это утверждать, поскольку, и Ереван и Степанакерт обладают всеми возможностями для обороны. "Есть только один гарант безопасности наших соотечественников в Арцахе - это Армения. Мы полны решимости в этой защите, именно с этой уверенностью и пониманием мы отвергаем любые попытки военного решения. В рамках этой логики у нас есть хорошее понимание всех наших партнеров, мы также очень внимательно и с ответственным пониманием относимся к работе сопредседателей  МГ ОБСЕ и к их усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. В этом смысле Египет является для нас очень важным партнером", - отметил он.

Коснувшись действий Турции, Мнацаканян напомнил, что во время июльских боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице, Анкара была единственной страной, выступившим с односторонним и агрессивным подходом: односторонней поддержкой Азербайджана, агрессивным подходом к Армении, армянскому народу, который выражался риторикой на всех уровнях и действиями.

"Действительно, мы являемся свидетелями их попыток военного скопления. Мы получаем информацию об использовании иностранных боевиков-террористов, которые будут перемещены в Азербайджан или, возможно, уже перемещены. Мы  являемся свидетелями серьезного военного присутствия, военного укрепления. Именно эти действия подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Мы решительно в своей обороне и мы решительны в отрицании проявления силы, любой политики агрессивного или дестабилизирующего характера, направленной на распространение своего влияния, и которая, по своей сути, является агрессивной и дестабилизирующей. Мы являемся свидетелями распространения этой политики влияния от Восточного Средиземноморья до Северной Африки и Ближнего Востока, а также на Южный Кавказ. Подобного рода политика совершенно не приветствуется",

- резюмировал Мнацаканян

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки КондаМэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки Конда
Судебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентябряСудебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентября
Эмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередностиЭмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередности
1280 учителей вошли в группу риска по COVID-191280 учителей вошли в группу риска по COVID-19
Оппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КСОппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КС
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014