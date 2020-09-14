Понедельник, 14 Сентября 2020 10:36

АрмИнфо.Важные экзистенциальные вопросы, связанные с армянами Арцаха - нашими соотечественников, остаются в центре нашего внимания. Об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, отвечая на вопрос о поведении Турции на Кавказе и в Восточном Средиземноморье.

При этом он добавил, что внимание и приоритеты Армении касаются обеспечения физической безопасности и статуса соотечественников в Арцахе - признания права на самоопределение и его реализация без ограничений. " Важнейшим элементом разрешения конфликта для нас является безопасность. Тройка сопредседательства Минской группы ОБСЕ (РФ, США и Франция) были и остаются единственной важной площадкой, форматом, в рамках которого мы пытаемся решить этот конфликт. Урегулирование конфликта может быть основано на компромиссе, а компромисс означает, что каждая сторона должна предпринять соответствующие шаги в направлении сбалансированного, измеримого решения, отвечающего интересам всех", - сказал Мнацаканян.

При этом армянский министр считает, что не может быть "только моим путем". "В этом отношении я думаю, что мы являемся свидетелями чувствительного отношения международного сообщества к этому конфликту. Все конфликты разные. Что касается нагорно-карабахского конфликта, то он имеет свои особенности, историю, нюансы и возможные отличия. В этом контексте мы ценим очень осторожный подход всех наших партнеров к исключительно мирному урегулированию. У этого вопроса нет военного решения", - подчеркнул министр.

По его словам, армянская сторона может это утверждать, поскольку, и Ереван и Степанакерт обладают всеми возможностями для обороны. "Есть только один гарант безопасности наших соотечественников в Арцахе - это Армения. Мы полны решимости в этой защите, именно с этой уверенностью и пониманием мы отвергаем любые попытки военного решения. В рамках этой логики у нас есть хорошее понимание всех наших партнеров, мы также очень внимательно и с ответственным пониманием относимся к работе сопредседателей МГ ОБСЕ и к их усилиям по обеспечению мира и стабильности в регионе. В этом смысле Египет является для нас очень важным партнером", - отметил он.

Коснувшись действий Турции, Мнацаканян напомнил, что во время июльских боестолкновений на армяно-азербайджанской госгранице, Анкара была единственной страной, выступившим с односторонним и агрессивным подходом: односторонней поддержкой Азербайджана, агрессивным подходом к Армении, армянскому народу, который выражался риторикой на всех уровнях и действиями.

"Действительно, мы являемся свидетелями их попыток военного скопления. Мы получаем информацию об использовании иностранных боевиков-террористов, которые будут перемещены в Азербайджан или, возможно, уже перемещены. Мы являемся свидетелями серьезного военного присутствия, военного укрепления. Именно эти действия подрывают усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе. Мы решительно в своей обороне и мы решительны в отрицании проявления силы, любой политики агрессивного или дестабилизирующего характера, направленной на распространение своего влияния, и которая, по своей сути, является агрессивной и дестабилизирующей. Мы являемся свидетелями распространения этой политики влияния от Восточного Средиземноморья до Северной Африки и Ближнего Востока, а также на Южный Кавказ. Подобного рода политика совершенно не приветствуется",

- резюмировал Мнацаканян