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 Понедельник, 14 Сентября 2020 10:35
Марианна Мкртчян

Глава МИД Армении в Египте встретился с представителями армянской общины и предстоятелем Коптской православной церкви

Глава МИД Армении в Египте встретился с представителями армянской общины и предстоятелем Коптской православной церкви

АрмИнфо.Официальный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Арабскую Республику Египет стартовал со встречи с видными представителями армянской общины, которая прошла в посольстве РА в Каире.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, во встрече участвовали предстоятель Египетской епархии Армянской Апостольской церкви епископ Ашот Мнацаканян, предстоятель Армянской Католической епархии Египта епископ Григор Огостинос Гусан, члены общинных организаций и обществ.

На встрече Мнацаканян высоко оценил вклад армянской общины Египта в сохранение национальной самобытности и историко-культурного наследия. "Армянский народ, имеющий богатейшую историю и глубокое осознание своей идентичности, тридцать лет назад восстановил один из важнейших инструментов защиты и развития своей коллективной идентичности - государственность. И чувство ответственности за государственность, свободу и независимость в наших общинах - один из лучших примеров поддержки государства", - отметил министр.

В ходе встречи состоялся обмениями мнениями по приоритетам внешней политики РА, существующим вызовам и путям их преодоления.

В контексте перспектив развития сотрудничества между Арменией и Египтом Мнацаканян особо подчеркнул важную роль армянской общины Египта в качестве связующего звена между двумя дружественными государствами и народами.

Глава МИД РА также встретился с предстоятелем Коптской православной церкви, Папой Александрии и Патриархом престола Марка Тавадросом (Феодор) II.

 

Коснувшись религиозно-общинного сотрудничества, Мнацаканян отметил важность последовательного укрепления многовековых связей между армянами и коптами, основанных на духовных ценностях и традиционном родстве.

Министр иностранных дел Армении и лидер Коптской церкви обсудили ряд вопросов, касающихся проблем религиозных меньшинств, особо отметив важность религиозной терпимости и мирного сосуществования.

В этом контексте собеседники с сожалением констатировали целенаправленные нападения на религиозные меньшинства со стороны террористических и экстремистских группировок, подчеркнув необходимость защиты религиозных групп, в том числе посредством гарантирования их прав, сохранения их духовного и исторического наследия.  В этой связи Министр отметил: <Армения посредством различных международных форматов и платформ работает в направлении защиты прав уязвимых национальных и религиозных меньшинств, обеспечения многообразия религий во благо усиления и укрепления их потенциала>.

Министр высоко оценил заботливое отношение властей Египта к армянской общине, которая внесла исключительный вклад в становление и развитие египетского государства.

Тавадрос II отметил важность стабильного взаимодействия двух церквей-сестер - Коптской православной и Армянской апостольской. 

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