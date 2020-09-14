Arminfo.info




﻿
 Понедельник, 14 Сентября 2020 10:33
Александр Аванесов

Глава СК Армении поздравил своего белорусского коллегу с профессиональным праздником

Глава СК Армении поздравил своего белорусского коллегу с профессиональным праздником

АрмИнфо. Работа следователя требует безусловной отдачи, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения, так как судьбы и репутации людей зависят не только от профессионализма и тщательности следственных действий, но и от личностных качеств следователя.

Об этом говорится в поздравительном послании председателя Следственного комитета Армении Гайка Григоряна председателю Следственного комитета Беларуси, генерал-майору юстиции Ивану Носкевичу по случаю профессионального праздника - Дня сотрудника предварительного следствия.  "От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и служащих возглавляемого Вами ведомства с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия.  Следственный комитет Республики Беларусь - ведущее звено в правоохранительной системе государства. Это ведомство, имеющее ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, обеспечивающее защиту интересов государства", - говорится в послании, которое распространила пресс-служба СК РА.

Глава СК Армении отметил, что профессионализм и целеустремленность председателя СК Беларуси в сочетании с богатым опытом, неукоснительная приверженность принципам законности обеспечивают эффективность многогранной деятельности Следственного комитета Республики Беларусь.  <В повседневной работе Вы - Иван Данилович, находитесь в авангарде борьбы с преступностью и своим самоотверженным примером подтверждаете верность служебному долгу. Следуя Вашему примеру, служащие Следственного комитета Беларуси добросовестно осуществляют служебные обязанности, и в результате успешно выполняют поставленные перед ними задачи по защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.  Дорогой Иван Данилович, от всей души желаю Вам и всем сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной службе на благо государства, общества и Закона!"- отмечается в поздравительном послании председателя СК Армении. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Мэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки КондаМэрия Еревана называет странным заявление холдинга Rutsog Invest касательно застройки Конда
Судебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентябряСудебное заседание по делу Гагика Хачатряна перенесено на конец сентября
Эмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередностиЭмиль Тарасян: Решение о выдвижении судьи КС принято в порядке очередности
1280 учителей вошли в группу риска по COVID-191280 учителей вошли в группу риска по COVID-19
Оппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КСОппозиционные парламентские фракции отказались от участия в выборе судей КС
Читать больше



Эксперты
Эксперт: Алиевым невыгодна большая война на КавказеЭксперт: Алиевым невыгодна большая война на Кавказе
Прогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костейПрогноз: Усугубление нестабильности в Азербайджане сожмет братские объятия Турции до хруста костей
Малашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлогоМалашенко: Молчание Москвы обусловлено опытом прошлого
Читать больше
Комментируемые
ПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросамПА выдвинет кандидатуру Аркадия Хачатряна на должность главы парламентской комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам
Прогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременныПрогноз: Пока Армении и Арцаху угрожают уничтожением, разговоры о любом документе преждевременны
Баронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального СветаБаронесса Кокс: Мир в большом долгу перед народом Арцаха, сохранивший приоритет веры и свободы для остального Света
Роберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы имРоберт Кочарян: В Армении есть определенная часть общества, которая искренне верит, что средства, собранные якобы в борьбе с коррупцией, будут переданы им
Никол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятийНикол Пашинян: Официальные данные подтверждают эффективность антикризисных мероприятий
Российский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного обществаРоссийский эксперт: Власть в Беларуси оказалась слишком простой для сложного общества
Многонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера АрменииМногонациональное сообщество российских владельцев автомобилей на армянском учёте просит помощи у премьера Армении
Президент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопросаПрезидент Армении: Севрский договор и сегодня остается важным документом о праве армянского народа на справедливое решение Армянского вопроса
После событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлениемПосле событий на Амулсаре Союз горняков и металлургов Армении выступил с заявлением
Взгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не ПашинянаВзгляд из Москвы: В России многие искренне верят, что Армения управляется из кабинета Сороса, а не Пашиняна
В ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфоВ ДТП в Арарате погибла мама журналиста АрмИнфо
Российская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФРоссийская сторона организует еще ряд вывозных рейсов из Армении на территорию РФ
"Госуслуги" предоставил информацию об очередных вывозных рейсах из Армении в Россию
Эдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в РоссииЭдмон Марукян обеспокоен проблемой автомобилей с армянскими номерами в России
Абитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режимеАбитуриенты пообещали продолжать свою борьбу за поступление в вуз в ежедневном режиме
Поиск по дням

2013 , 2014