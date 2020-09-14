Понедельник, 14 Сентября 2020 10:33

АрмИнфо. Работа следователя требует безусловной отдачи, личного мужества, принципиальности и высокой ответственности за принятые решения, так как судьбы и репутации людей зависят не только от профессионализма и тщательности следственных действий, но и от личностных качеств следователя.

Об этом говорится в поздравительном послании председателя Следственного комитета Армении Гайка Григоряна председателю Следственного комитета Беларуси, генерал-майору юстиции Ивану Носкевичу по случаю профессионального праздника - Дня сотрудника предварительного следствия. "От имени Следственного комитета Республики Армения и от себя лично поздравляю Вас и служащих возглавляемого Вами ведомства с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов предварительного следствия. Следственный комитет Республики Беларусь - ведущее звено в правоохранительной системе государства. Это ведомство, имеющее ключевое значение в укреплении законности и правопорядка, обеспечивающее защиту интересов государства", - говорится в послании, которое распространила пресс-служба СК РА.

Глава СК Армении отметил, что профессионализм и целеустремленность председателя СК Беларуси в сочетании с богатым опытом, неукоснительная приверженность принципам законности обеспечивают эффективность многогранной деятельности Следственного комитета Республики Беларусь. <В повседневной работе Вы - Иван Данилович, находитесь в авангарде борьбы с преступностью и своим самоотверженным примером подтверждаете верность служебному долгу. Следуя Вашему примеру, служащие Следственного комитета Беларуси добросовестно осуществляют служебные обязанности, и в результате успешно выполняют поставленные перед ними задачи по защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства. Дорогой Иван Данилович, от всей души желаю Вам и всем сотрудникам Следственного комитета Республики Беларусь крепкого здоровья и удачи, счастья и благополучия, успешного осуществления намеченных планов и дальнейших успехов в ответственной службе на благо государства, общества и Закона!"- отмечается в поздравительном послании председателя СК Армении.