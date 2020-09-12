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 Суббота, 12 Сентября 2020 18:44

Beeline принимает заявки на участие в 8 цикле Beeline Startup Incubator

Beeline принимает заявки на участие в 8 цикле Beeline Startup Incubator

АрмИнфо. Завершился 7 цикл Beeline Startup Incubator. Как сообщает пресс-служба компании, в течении Демо-дня, 5 стартапов-выпускников Uraaa, Marathon, 2do, Fastpax и Schedexпредставили свои идеи и проекты инвесторам Сети бизнес-ангелов Армении (BANA), менторам и гостям. Согласно источнику, этот Демо-день отличался от предыдущих тем, что транслировался в прямом эфире в фейсбуке и был доступен всем желающим.

«В нашем инкубаторе 7 Демо-день, но я не перестаю восхищаться идеями наших команд. Именно такие молодые люди являются нашим будущим. И я рад и горд, что наша компания им содействует», - сказал генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

В свою очередь глава BANA Григор Оганесян отметил, что сотрудничество с Beeline несомненно является успешным, подтверждением чему являются достигшие успеха стартапы.

Сообщается, что все желающие могут подать заявки на участие в 8 цикле Beeline Startup Incubator.

Отметим, что Beeline Startup Incubator способствует интенсивному росту стартапов, обеспечивая их выход на международный рынок. Участникам предоставляется бесплатная рабочая площадка, проводятся тренинги и мастер-классы по бизнесу, менеджменту, маркетингу, PR и др. Избранные резидент-стартапы в течение 14 недель пользуются ресурсами инкубатора, советами экспертов и возможностями работы в активной бизнес-среде.

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