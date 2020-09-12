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 Суббота, 12 Сентября 2020 18:38

Посол Туркменистана встретился с мэром Еревана

Посол Туркменистана встретился с мэром Еревана

АрмИнфо. 11 сентября 2020 года состоялась ознакомительная встреча Чрезвычайного о Полномочного Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязова с мэром города Еревана Айком Марутяном.Об этом сообщает Посольство Туркменистана в Армении.

Тепло поприветствовав туркменского дипломата, градоначальник Еревана сделал маленький экскурс по организации управления города, а также упомянул армяно-туркменские отношения в целом. 

Посол М.Аязов в свою очередь представил приоритетные позиции внешней политики Туркменистана, рассказал, что в этом году Туркменистан широко отмечет юбилейную дату: 25-летие принятия Нейтралитета Генассамблеей ООН и как этот статус отражается на миролюбивой политике государства, а также коротко ознакомил со столицей Ашхабадом, и с ежегодно проводимой выставкой и мероприятиями приуроченными ко Дню города.

Ссылаясь на Соглашение об установлении отношений дружбы и сотрудничества между городами Ашхабад и Ереван подписанного вапреле 2014 года, стороны подтвердили готовность по активации сотрудничества по намеченным в Соглашении направлениям, которые обхватывают очень широкий круг гуманитарных взаимоотношений. В частности было акцентировано сотрудничество в области образования, культуры, туризма, физической культуры и спорта.

Посол Аязов сообщил, что Посольство готово оказать всестороннее содействие по проведению мероприятий приуроченных дням городов Ашхабада и Еревана, и вновь напомнил, что 25 мая каждого года  проводятся Международная конференция и выставка «Белый город – Ашхабад», призванные содействовать развитию и укреплению международных связей и научно-технического сотрудничества, эффективного развития Ашхабада, внедрения архитектурных и градостроительных инноваций. Со своей стороны туркменский дипломат заверил, что сделает все возможное, чтобы послужить мостом для наращивания крепких, долгосрочных и братских отношений между городскими властями столиц двух дружественных государств.

Мэр Еревана А.Марутян в свою очередь также выразил свою готовность по всесторонней поддержке инициатив Посольства в деле реализации различных проектов по обсуждаемым и прикрепленным в указанном выше Соглашении направлениям сотрудничества. 

В завершение встречи посол М.Аязов преподнес градоначальнику А.Марутяну в качестве памятного подарка книгу «Туркменистан» переведенную Посольством на армянский язык.

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