Пятница, 11 Сентября 2020 21:01

АрмИнфо. Фракция <Мой шаг> проводит встречу с гражданами, желающими вернуться в Россию. Встреча стартовала вечером 11 сентября в офисе партии <Гражданский договор>, где ранее завершилось заседание фракции. Отметим, что встреча проходит в закрытом режиме, без журналистов.

Добавим, что желающие вернуться в Россию граждане сегодня перед офисом <Гражданского договора> провели очередную акцию протеста. Несмотря на то, что решение данного вопроса зависит не только от Армении, но и от России, протестующие требуют сделать для них

исключение. Подчеркивается, что из-за коронавируса и введенного в марте режима ЧП, который неоднократно продлевался, они не могут уже несколько месяцев воссоединиться со своими семьями, которые остались на российской территории. При этом они заявляют о своей готовности взять на себя все расходы на дорогу.

Добавим, что армянская сторона неоднократно отмечала, что касательно открытия границ ведет переговоры, однако данный вопрос не может быть решен одномоментно, и требует многостороннего подхода. Помимо этого, в деле открытия границ решающую роль играет эпидемиологическая ситуация в стране.