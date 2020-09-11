Пятница, 11 Сентября 2020 20:34

АрмИнфо. За использование должностного положения вопреки интересам службы предъявлено обвинение бывшему начальнику охраны экс-президента РА Сержа Саргсяна - Вачагану Казаряну. Об этом сообщает Специальная следственная служба РА. В качестве меры пресечения в его отношении избрана подписка о невыезде.

Согласно ССС, Вачагану Казаряну предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 УК РА за то, что он, занимая в 2008-2018 годах должность первого заместителя начальника Службы государственной охраны СНБ РА, использовал свое должностное положение вопреки интересам службы, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям. Согласно обвинению,

В. Казарян, исходя из личной заинтересованности в использовании государственных средств в интересах собственной семьи и невыполнении дополнительных расходов из собственных средств в этом направлении, использовал должностное положение вопреки интересам службы, а именно: предложил водителю автохозяйства службы государственной охраны СНБ РА

С.А. работать водителем своей жены и семьи, получая оплату из государственных средств. В итоге С.А. работал водителем семьи Казаряна в 2015-2018 гг., не являясь при этом на свою службу и не выполняя никаких служебных обязанностей. При этом из бюджетных средств ему было выплачено в качестве зарплаты в целом 9.340.677 драмов. Отмечается, что данный ущерб государству Казарян полностью возместил. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

Напомним, что ранее было прекращено уголовное дело по фактам неуплаты налогов Казаряном и его супругой Рузанной Бегларян. Обвиняемые полностью возместили причиненный государству ущерб в размере 2,837 млрд драмов.