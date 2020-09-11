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 Пятница, 11 Сентября 2020 19:01
Карина Манукян

Перед офисом партии <Гражданский договор> проходит акция желающих вернуться в Россию граждан

Перед офисом партии <Гражданский договор> проходит акция желающих вернуться в Россию граждан

АрмИнфо.Желающие вернуться в Россию граждане продолжают серию акций протеста с требованием разрешить им вернуться на российскую территорию. 11 сентября вечером очередная акция стартовала у офиса партии <Гражданский договор>, где фракция <Мой шаг> на данный момент проводит свое заседание.

Протестующие требуют встречи с представителями законодательной и исполнительной власти, отмечая, что больше не могут мириться со сложившейся ситуацией. Признавая, что решение данного вопроса зависит не только от Армении, но и от России, они, между тем, призывают сделать для них исключение, подчеркнув, что готовы взять на себя все расходы на дорогу. Опасения протестующих вызывает и действующий в Армении с 17:00 сегодняшнего дня режим карантина, который продлится до 11 января.  <Мы боимся, что в связи с этим наш вопрос продолжит оставаться в подвешенном состоянии>, - отмечают они. Участники акции подчеркивают, что из-за коронавируса и введенного в марте режима ЧП, который неоднократно продлевался, они не могут уже несколько месяцев воссоединиться со своими семьями, которые остались на российской территории. Помимо этого, многие здесь вынуждены жить по найму, в то время как в России  они обеспечены не только жильем, но и работой.

Добавим, что армянская сторона неоднократно отмечала, что касательно открытия границ ведет переговоры, однако данный вопрос не может быть решен одномоментно, и требует многостороннего подхода. Помимо этого, в деле открытия границ решающую роль играет эпидемиологическая ситуация в стране.

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