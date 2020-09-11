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 Пятница, 11 Сентября 2020 18:19

Культура не может быть неглавной

Культура не может быть неглавной

АрмИнфо. Компания "Геопромайнинг" взяла на себя расходы по техническому переоснащению Государственного русского театра им. Станиславского - в нынешних реалиях об этом следует говорить исключительно в рубрике "Очевидное - невероятное". Это поняли даже в Министерстве НОКС и в лице руководителя департамента внешней политики и социальных стратегий компании Рузанны ГРИГОРЯН пригласили мецената к себе, и поклон отвесили, и благодарность вручили. Ознакомившись с масштабом "непроизводственной" работы компании, замминистра удивился: почему это никак не пиарится? На что начальник департамента ответила: "Нам в трубы трубить некогда - мы дело делаем!"

- Искренне поздравляю, Рузанна, официальная благодарность за меценатство почти так же экзотична, как и сам факт меценатства культуры, особенно в нынешних реалиях. И все-таки, кажется, для "Геопромайнинг" культура не является приоритетным направлением…

- Я все-таки предпочту иную классификацию. Здесь разве что можно говорить о том, что - в первую очередь, а что - во вторую. В любом случае не хочу называть культуру "неглавной". Просто "Геопромайнинг" сконцентрирована на региональном развитии. Мы не стремимся финансировать какой-то дорогостоящий концерт в столице, когда в регионе у тебя нет элементарной площадки, чтобы дети могли петь и танцевать. Мы реализуем социальную политику в рамках устойчивого развития - правильное распределение приоритетов и эффективность на благо людей. "Геопромайнинг" - крупная компания, которая разворачивает свою деятельность в регионах, наши активы находятся в Гегаркуникском, Араратском и Сюникском марзах. Мы - крупный работодатель сферы, соответственно, речь идет о монопроизводственных городах. Их можно назвать и системообразующими - ведь 70-80 процентов их работоспособного населения работает у нас. А это значит, что социальная ответственность - главный сегмент деятельности компании. Все, что делается для общества, делается непосредственно для твоего коллектива, их семей, родных и близких. Община и предприятие как единое целое. Там все тесно взаимосвязано - инфраструктурно, экономически, социально. Есть работа предприятия - есть жизнь в городе! Сегодня мы больше сконцентрированы на инфраструктурных проектах; подводится водообеспечение и газообеспечение сел, обеспечение системы отопления школ и детских садов , софинансирование в строительстве дорог, реконструкции парков и домов культуры, покупка крайне необходимого медицинского оборудования, покупка техники для обслуживания коммунального хозяйства, проводится множество самых разнопрофильных мероприятий. Так что сложно говорить: "наш приоритет - не наш приоритет"… Нет, это наша ответственность!

- Тогда - кроме взаимных благодарностей и комплиментов, какой-то конструктивный разговор с министерством состоялся?

- Конечно, очень приятно - пригласили, поблагодарили, внимание, подарки. Замминистра Ара Хзмалян - приятный, светлый человек, а главное - компетентный. Где есть культура, там не должно быть политики. Для меня как представителя компании эта встреча стала возможностью представить в полном масштабе все те проекты по культуре, которые "Геопромайнинг" делала и делает на протяжении 10 лет. Мы финансировали концерт всемирно известного тенора Андреа Бочелли, состоявшийся в рамках 500-летия армянского книгопечатания. В концерте принимали участие наш Филармонический оркестр и хор "Овер". С чувством гордости слушали, как за ужином Бочелли и его директор выражали такие восторги по поводу класса наших музыкантов! Еще был концерт Монсеррат Кабалье в Армении. В рамках Праздника независимости в 2012 году мы приглашали Эдуарда Кунца, которого Би-би-си объявила величайшим пианистом будущего и который является лицом "Ямахи" в мире. Опять же все эти проекты были реализованы совместными усилиями; Минкульт тогда привлек Топчяна с Филармоническим оркестром, звучали Чайковский и Хачатурян. Звучал международный язык музыки и культуры. Мы часто говорим, что культура - наша самая конкурентоспособная сфера, способная выводить нас на мировой уровень. Именно такие встречи и служат чести страны, становятся мостом к выходу на большие мировые перекрестки, туда, где происходит взаимовлияние, а главное - взаимопонимание. Это не просто красивые слова - я говорю об очень сложных социологических сегментах.

Сейчас "Геопромайнинг" несколько переформатировалась, сфокусировавшись на проектах социального развития в регионах. Но ведь здесь и в плане культуры непочатый край работы. И я предложила замминистра: давайте найдем пути к сотрудничеству по регионам, где наши интересы совпадут. Так что мы еще будем искать, где могут пересечься наши пути. По крайней мере для сотрудничества есть большой потенциал.

- Насколько мне известно, посредником в вашем финансировании Русского театра стало Посольство Российской Федерации в Армении. Точнее, не театр, а именно посольство обратилось к вам. Почему именно на вас пал выбор?

- Мы давно работаем совместно с посольством по двум направлениям - это образование и культура. И один из форматов сотрудничества - наше активное участие в проекте "Стипендиальная программа". Благодаря посольству и в рамках межправительственных соглашений мы получаем квоты в нужные профессионально ориентированные вузы России. То есть Россия дает бесплатные квоты, чтобы армянские дети получали образование. Наши предприятия в регионах профессионально ориентированы, и сегодня средний возраст наших серьезных кадров - 50 лет, а это для нас уже звоночек. Мы понимаем, что в скором будущем можем столкнуться с кадровым дефицитом. Поэтому мы получаем через посольство квоту на бесплатное образование в любой нужный нам вуз. Выбираем детей, причем, как правило, из малообеспеченных семей, но обязательно с хорошей школьной успеваемостью, в последних классах делаем акцент на профильные дисциплины и даем этому ребенку социальный пакет. То есть заключаем договор - ребенок поступает в вуз, и компания 5 лет несет за него финансовую ответственность. К вузовской стипендии в размере 60 долларов мы в свою очередь добавляем ежемесячно 300, 400 или 500 долларов, в соответствии с успеваемостью, тем самым мотивируя его на хорошую учебу. Ну еще раз в году бесплатный авиабилет туда-обратно и медстраховка. По договору после окончания вуза он возвращается и как минимум 5 лет работает на нашем предприятии. Эта программа имеет очень мультипликативный эффект и направлена на то, чтобы молодые кадры возвращались в регион. Вы же прекрасно знаете, сколь серьезен демографический вопрос. Молодые уезжают, у них нет работы. А мы как бы убиваем двух зайцев: даем хорошее образование и обеспечиваем работой.

Еще один формат сотрудничества с Посольством России - открытие в регионах интерактивных кабинетов по обучению языкам и компьютерным навыкам. Таких кабинетов мы открыли уже три - в Варденисе, Армавире и Арарате, следующий будет в Гегамасаре. Программа посольства работает в рамках популяризации русского языка, но мы со своей стороны ее доработали, чтобы был еще английский и IT курсы. К тому же посольство выбирало локацией для таких кабинетов школы, но мы сейчас меняем формат и собираемся открывать их в домах культуры. Чтобы площадка была без возрастного ценза и вовлекала более широкий общественный спектр.

- Теперь понятно, почему Русский театр как главный плацдарм русской культуры и транслятор русского языка оказался в фокусе вашего внимания. Хотя, если не ошибаюсь, вы и раньше поддерживали какие-то его проекты…

- Театр имени Станиславского - наш давний друг. Наше сотрудничество началось 10 лет назад. Был юбилей Довлатова, они хотели отметить его спектаклем, и наш легендарный и блестящий режиссер, наш добрый друг Александр Самсонович, имеющий опыт работы на многих внешних культурных площадках, таких как "Современник" Табакова и т.д. (светлая ему память), хотел, чтобы постановка была масштабной, с привлечением российских коллег. Так вот на средства компании "Геопромайнинг" все это состоялось и стало красивым и важным событием в нашей культурной жизни. Спектакль даже показывали на фестивале в Санкт-Петербурге, и он был прекрасно принят. Сейчас посредником в нашем сотрудничестве опять выступило российское посольство. Но большую роль сыграло и то, что с нынешним директором театра Марианной Мхитарян мы работали по фестивалю АРММОНО, не раз выступали спонсором, сотрудники компании ходили на спектакли, привезенные со всего мира. Фестиваль растет в геометрической прогрессии, мы - партнеры, а я не успеваю за всем уследить! Марианна Мхитарян - компетентный человек, работает очень серьезно, ты видишь результат своих инвестиций и знаешь, что это очень добропорядочный партнер, который никогда не позволит себе испортить свою и твою репутацию.

- А можно рассчитывать на то, что это партнерство окажется долгосрочным?

- Очень может быть. Сначала речь шла о том, что театр начинает техническое переоснащение, и нас попросили обеспечить все связанное со звуком. Но в процессе выяснилось, что под вопросом оказалась судьба света. А поскольку мы взялись, то решили, что будем доводить дело, которое начали, до конца. В этом году мы реализуем звуковое оснащение большого зала, на следующий год берем на себя ответственность за все световое оборудование, осуществив, таким образом, все техническое переоснащение. Уже в начале следующего года мы решим эти вопросы первой необходимости. Но на этом все не завершится…

Газета "Голос Армении" 

2020-09-11

 

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