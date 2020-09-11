Пятница, 11 Сентября 2020 17:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилой дом 35 на улице Саряна, жилые дома 2, 8 на улице Закяна, жилой дом 9 на улице Хоренаци, жилой дом 1 на улице Бюзанда,

жилые дома 1, 16, 22 на улице Пароняна, жилой дом 6 на улице Пароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на пр. Маштоца, жилой дом 24 на улице Амиряна, жилые дома 7, 9, 12 на улице Лео, жилые дома 10-23 на улице Чаренца, жилой дом 50 на улице Налбандяна, жилой дом 86 на улице Гоголя, жилой дом 3 на улице Райниса, жилые дома 1/2, 1/4, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N132, детский сад N33, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице

Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 на улице Папазяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 17 у Канакерской ГЭС, жилой дом 29а на улице Гюльбенкяна, жилой дом 12 на улице Акобяна, жилой дом 49/4 на пр. Комитаса, подъезды 1, 3, 5 жилого дома 17 на улице Папазяна, подъезды 2-3 жилого дома 24 на улице Киевяна, жилой дом 14 на улице Киевяна, жилой дом 31а на пр. Баграмяна, жилой дом 74 на улице Айгедзори, жилой дом 17 на улице Сундукяна, собственные дома на улице Севкареци Сако и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 5-ом переулке Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 52/2, 50/3 на пр. Аршакуняца, жилые дома 48, 48/2, 50, 50/1, 48/3, 48/1, 50/2, 52/ на пр. Аршакуняца; жилой дом 4 на улице Галшояна в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 4 на 1-ом переулке Люксембурга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 6-ом Норкском массиве; жилой дом 55б на улице Вильнюса, жилой дом 35 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Котайкской области:

10?00-16?00 частично улицы Сафаряна, Ширака, улицы Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят-Новы, Шаумяна, Спандаряна, кварталы "Болор охер" и

"Цирананоц" в общине Егвард;

13:30-16:30 дом отдыха "Писателей", ресторан, д/о "Рипа", средняя школа, д/о "Виардо", Церковь и частично город Цахкадзор, "Абраамян",

"Рудольф Аракелян", "Силениум стар", "Ерицян", "Альвина", "Мори плаза", "ХХРЦ", "А.Назарян", "Л.Епремян", подстанции и прилегающие объекты в городе Цахкадзор; села Акунк, Зар, Севаберд, Камарис полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10?00-16?00 община Мадина, Лернакерт полностью, некоторые кварталы

Н. Геташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:30-16:00 частично село Ангегакот;

10:30-16:30 частично улица Туманяна в городе Горис;

11:00-13:30 частично село Алидзор;

13:00-14:00 жилой дом 12 на улице Чаренца в городе Сисиан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.