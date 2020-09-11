Пятница, 11 Сентября 2020 17:13

АрмИнфо.В Гюмри, во дворах музеев, проходит фестиваль <HAY-AT JAZZ>.Программа под названием <4 концерта во дворах музеев Гюмри> проводится в третий раз.

В этом году фестиваль, в связи с эпидемией коронавируса, проходит в режиме онлайн-трансляций в Facebook. 9 сентября во дворе дома- музея Аветика Исаакяна выступило трио Самвела Гаспаряна, 10 сентября, близ дома-музея Дзитохцянов, вечер в стиле джаз подарил <Малхас Джаз Бэнд>.

Сегодня, 11 сентября, во дворе дома-музея Шираза пройдет концерт с участием <Трио Ваагна Айрапетяна>. Завершится фестиваль 12 сентября во дворе галереи сестер Асламазян с участием <Квартета Лусине Саргсян и Карена Григоряна>. Трансляция концертов проводится в 17:00 на страницах в Facebook Manukyan Company и Armenian Jazz Association.

Фестиваль организован при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, компании <Манукян> совместно с Армянской ассоциацией джаза и ОО <Ай Линк>