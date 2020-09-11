Пятница, 11 Сентября 2020 16:49

АрмИнфо.Два крупных интернет-турнира проведет в ближайшие дни Шахматный клуб города Сент-Луис (США). Первый из них - турнир по шахматам Фишера 2020 Champions Showdown: Chess 9LX - начнется уже в эту пятницу 11 сентября.

На старт выйдут: Магнус Карлсен (Норвегия), Петр Свидлер (Россия), Гарри Каспаров (Хорватия), Фабиано Каруана, Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес (все - США), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян (Армения) и Алиреза Фируджа (Франция). Соревнования пройдут по круговой системе в один круг с контролем времени по 20 минут на партию плюс 10 секунд на ход. Игровые дни: 11-13 сентября.

Начало туров в 21:00 по московскому времени. Призовой фонд турнира - 150000 долларов. 15 сентября возьмет старт традиционный супертурнир по рапиду и блицу Saint Louis Rapid & Blitz с призовым фондом 250000 долларов, который в этом году тоже пройдет в онлайн-формате. За победу поборются: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура, Уэсли Со, Леньер Домингес, Джеффри Шонг (все - США), Ян Непомнящий, Александр Грищук (оба - Россия), Левон Аронян (Армения), Алиреза Фируджа (Франция), Пентала Харикришна (Индия). В течение пяти дней гроссмейстеры сыграют 9 туров в рапид и 18 в блиц.