Пятница, 11 Сентября 2020 16:48

АрмИнфо.Авиакомпания Air France с 13 сентября 2020 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Париж-Ереван-Париж.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Армении во Франции, рейсы будут осуществляться с частотой 3 раза в неделю.

Бронирование осуществляется напрямую через сайт Air France (https://www.airfrance.fr/) или через Saberatours-Sevan по телефону + 525555 37410 и Executive Travel Air City тел. + 37460 612277 или + 37460 612288.

В посольстве также предоставили перечень требований, для пассажиров, среди которых обязательное ознакомление с правилами въезда в страну назначения в связи с эпидемиологической ситуацией обусловленной пандемией, наличие отрицательного результата ПСР теста, обязательное ношение маски на борту и в аэропорту. С полным перечнем требований и рекомендаций можно ознакомиться по следующей ссылке: https://am.ambafrance.org/Armenie-Information-sur-les-vols-4098?fbclid=IwAR1- eUF7AO_4pPE21Lw8xyPtDKDVDiP7PVxIF5Bnq8SqXMnawRbZ2AKKNU4 .