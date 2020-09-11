Пятница, 11 Сентября 2020 16:47

АрмИнфо. Стороной защиты в Апелляционный суд подана жалоба против решения об аресте футболиста сборной Армении Эдгара Малакяна. Напомним, что ранее суд общей юрисдикции отклонил ходатайство следователя об аресте его брата - футболиста Гора Малакяна.

Эдгар Малакян является игроком <Арарата>, а Гор Малакян - <Пюника>. Хотя оба они являются членами сборной Армении по футболу, однако не были приглашены для участия в предстоящих играх. Согласно следствию, 30 августа на Каскаде братья-футболисты вступили в перепалку с полицейскими, громко озвучивали ругательства, нарушая общественный порядок. В ходе инцидента был оторван погон на полицейской форме, а один из правоохранителей получил удар кулаком в лицо. Дело передано в Следственный комитет.