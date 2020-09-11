Пятница, 11 Сентября 2020 16:38

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам оформить студенческий кредит по улучшенным условиям в рамках госпрограммы под рефинансирование ЗАО УКО «Жилье молодым».

Теперь максимальная сумма кредита составляет 4 млн драмов РА за весь срок обучения вместо ранее установленных 2,8 млн драмов. Максимальный срок обучения, на оплату которого предоставляется кредит, увеличен с четырех до пяти лет. Также для получения кредита больше не требуется обязательное поручительство родителей или опекунов студента, для этого можно привлечь любого другого человека.

Госпрограмма направлена на повышение уровня доступности высшего образования в стране, что является одной из социально значимых задач Банка ВТБ (Армения). Воспользоваться программой могут студенты бакалавриата, магистратуры и клинической ординатуры государственных и имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведений, получающие образование на платной основе. Кредит предоставляется на сумму от 50 тыс. до 800 тыс. драмов РА из расчета оплаты за один учебный год (максимальная сумма кредита на весь срок обучения – 4 млн драмов) по ставке 6% или 7% годовых в зависимости от успеваемости студента и сроком погашения от трех месяцев до 10 лет.

Студенческий кредит могут оформить граждане и резиденты РА в возрасте от 16 до 65 лет. Согласно улучшенным условиям кредитования, поручителем кредита может стать любой выбранный заемщиком человек, требование наличия поручительства одного из родителей или опекунов больше не действует.

Важным преимуществом программы является также то, что в процессе оформления кредита достаточно наличие доходов у поручителя, а при их отсутствии возможно привлечение созаемщика. Студенческий кредит можно взять на оплату любого периода учебы. Средства выдаются траншами – по одному на каждый учебный год. При этом по новым условиям максимальное количество траншей увеличено с четырех до пяти, сумма каждого может составлять до 800 тыс. драмов РА вместо ранее установленной 700 тыс. драмов.

Процесс выдачи кредита в Банке ВТБ (Армения) занимает всего один рабочий день после заключения кредитного договора. Средства в тот же день направляются на банковский счет учебного заведения без необходимости участия клиента.

Еще одно удобство программы заключается в методе погашения кредита. Заемщик имеет возможность выбрать метод погашения, по которому в период обучения необходимо платить только сумму процентов по кредиту, а основную сумму − выплачивать после окончания учебы. Комиссий по кредиту не предусмотрено.

Кредит выдается с годовой процентной ставкой 9%, из которых 2% или 3% в зависимости от успеваемости студента субсидируются государством.



Напомним, что в рамках 14-ого мероприятия Правительства РА в поддержку населения Армении в условиях создавшегося Чрезвычайного положения, клиенты могут получить студенческий кредит и воспользоваться специальной дополнительной льготой: до конца 2020г. кредит будет обслуживаться по годовому проценту 0% или 4% в зависимости от успеваемости студента.

Эффективная годовая процентная ставка по кредиту составляет 6.17%-7.33%.



Подробную информацию о 14-ой программе Правительства РА можно найти на официальном сайте Правительства РА: https://www.gov.am/ru/covid-19-cragrer./

Более подробную информацию об условиях студенческого кредита можно получить на сайте банка https://www.vtb.am/ru/credits/owsanoghakan-vark-petakan-tsragrov или позвонив в контактный центр банка по номеру 87-87.

