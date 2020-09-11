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 Пятница, 11 Сентября 2020 14:14

Ардшинбанк подвел итоги акции «Будьте здоровы»,  организованной совместно с международной платежной системой Visa

Ардшинбанк подвел итоги акции «Будьте здоровы»,  организованной совместно с международной платежной системой Visa

АрмИнфо.Акция проходила в течение двух месяцев с 10 июня по 10 августа и вызвала  большой интерес среди картодержателей Ардшинбанка. Призами в ней стали медицинские страховки и сертификаты на получение медицинских услуг.

Основной целью акции было простимулировать клиентов банка совершать покупки безналичным способом, что в условиях борьбы с пандемией является жизненно необходимым.  В акции приняли участие порядка 15 000 держателей карт Ардшинбанка, со стороны которых за этот период в соответствии с условиями акции было осуществлено около 100.000 безналичных операций.

 

Напомним, что  по правилам акции 10 клиентов, совершивших наибольшее количество безналичных операций с картами VISA Ардшинбанка на сумму 2000 драм и более, получают годовую медицинскую страховку.   В зависимости от занятого призового места сумма страхового покрытия  возрастает  от трех до восьми миллионов драмов за первое место. Страховой пакет включает в себя амбулаторное и стационарное лечение, хирургические операции, приобретение лекарств и многое другое. В случае, если победитель уже застрахован, то  выигранную  им страховку можно будет передать его близким родственникам – жене, мужу или ребенку.

Помимо этого еще 50 участников акции, которые воспользовались услугой впервые и за время акции совершили безналичные операции по картам банка на сумму 50 000 драмов, получают сертификаты на приобретение медуслуг  на сумму 20 000 драмов.

«Мы очень довольны результатами акции. Итоги подведены и совсем скоро победителям  будут высланы поздравительные письма и призовые сертификаты.  Напомню, что победитель акции получит медицинскую страховку сроком на один год с возмещением за предоставленные медицинские услуги до 8 млн драмов, за 2–3 места сумма страхового покрытия составит  5 млн драмов,  для 4, 5 и 6 места - 4 млн. драмов, для остальных четырех участников акции сумма страховки составит 3 миллионов драмов каждому участнику. Благодарим всех, кто принял участие в акции и поддержал наши усилия по развитию системы безналичных расчетов в стране», - прокомментировал  событие директор по розничному бизнесу Ардшинбанка Артак Хачатрян.  

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