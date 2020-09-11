Пятница, 11 Сентября 2020 14:06

АрмИнфо. Уже второй день пожарные не могут потушить пожар на мусорной свалке в Нубарашене. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Согласно источнику, на месте работают два боевых расчета МЧС и два водовоза мэрии Еревана.

Отметим, что 10 сентября в 08:19 в МЧС поступил сигнал о том, что загорелась мусорная свалка в Нубарашене. На место происшествия выехало три боевых расчетов пожарных- спасателей МЧС. Уровень сложности пожара был объявлен "1-БИС" и на место происшествия выехал еще один боевой расчет пожарно-спасательного отряда. По предварительным данным было два очага возгорания. Первый очаг был локализирован в 13:35, а второй в 19:14.