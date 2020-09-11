Пятница, 11 Сентября 2020 13:06

АрмИнфо.Семь стран Содружества независимых государств (СНГ) проверяют боевую готовность объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Как сообщили журналистам в Минобороны РФ, в ходе начавшейся в пятницу тренировки, будет отработано применение сил ПВО по самолетам-нарушителям госграницы государств СНГ.

В тренировке участвуют Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Руководят объединенной системой ПВО из центра управления Воздушно- космических сил РФ в Москве. Учения стартовали в 08:00 мск.

"В рамках тренировки будут отработаны вопросы применения дежурных по ПВО сил по воздушным судам-нарушителям правил использования воздушного пространства, воздушным судам-нарушителям госграниц государств-участников СНГ, по угоняемым воздушным судам, а также при оказании помощи экипажам воздушных судов, терпящих бедствие", - уточнили в ведомстве, передает Интерфакс.

В тренировке задействованы более 130 командных пунктов на территории семи стран, свыше 60 самолетов. В том числе в учениях принимают участие истребители Су-27е МиГ- 29, МиГ-31 и Як-130, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, тяжелые бомбардировщики Ту-22, Ту-160. "Экипажи самолетов проведут взаимные маневры в воздушном пространстве семи стран, участвующих в тренировке", - добавили в ведомстве.