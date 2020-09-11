Пятница, 11 Сентября 2020 13:05

АрмИнфо.Поведение Турции в отношении Армении предопределяет геополитика, а не желания некоторых лиц в Анкаре или Баку. Подобное мнение выразил АрмИнфо заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев.

"Понятно, что в армяно-азербайджанском противостоянии Анкара выступает с позиции провокатора. Я не думаю, что без турецкой поддержки Азербайджан решился бы на июльскую провокацию на границе с Арменией. Теми же достаточно масштабными учениями в Нахичевани турки попытались оказать на Армению силовое давление. Действие, тем не менее, на практике бессмысленное, учитывая присутствие российской военной базы в Гюмри", - подчеркнул он. Отметив угрозы Анкары в адрес Армении по части поставок Азербайджану современных БПЛА турецкого производства, Евсеев отметил российское содействие Армении в подготовке отражения атак беспилотников, что, по его прогнозам, вполне реально. По его словам, в одном Идлибе российская армия сбила около 16 подобных турецких БПЛА.

Согласно эксперту, Анкара сегодня стремится изменить региональный баланс сил в пользу Азербайджана. Одним из свидетельств чего является недавняя дезинформация о появлении турецких истребителей в воздушном пространстве Армении. Учитывая наличие в Армении систем противовоздушной обороны, российской системы ПВО на базе размещенных в Гюмри С-300, а также авиационной компоненты 102-й базы и ВС Армении, безнаказанное появление турецких самолетов в Армении, по его оценкам, невозможно. "В конце концов, турки фактически исподтишка сбили в Сирии два наших военных самолета. И я не думаю, что наши военные упустили бы турецкие самолеты в армянском небе. Россия никогда не испытывала доверия к Турции. Но сегодня Москва заняла выжидательную позицию. Воевать с Турцией мы не стремимся, но и турки не стремятся воевать с нами. В случае прямого столкновения с Россией никакого успеха у Турции не будет. Для Армении это ключевой геополитический момент", - подчеркнул Евсеев.

Комментируя роль ОДКБ в обеспечении национальной безопасности Армении, эксперт заметил, что эффективным инструментом для защиты Армении данную организацию не считает. Свидетельством чего посчитал проазербайджанскую позицию Казахстана и фактическую поддержку позиции Баку Беларусью и поставки Азербайджану ряда систем, дестабилизирующего характера. Киргизия же и Таджикистан в карабахском конфликте, скорее, демонстрируют нейтралитет. "Таким образом, обеспечение территориальной целостности и нацбезопасности Армении умещается в контекст российско-армянских двусторонних, а не о коллективных отношений", - подытожил Евсеев.