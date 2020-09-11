Пятница, 11 Сентября 2020 13:04

АрмИнфо.По инициативе армянской стороны, состоялся телефонный разговор главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает перс-служба МИД РА, собеседники обсудили ряд вопросов двусторонней повестки. Была указана важность развития диалога, основанного на взаимном доверии, а также осуществления шагов, направленных на расширение сотрудничества.

Собеседники также коснулись проблем регионального мира и безопасности на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, текущих вызовов и международного сотрудничества в их решении.