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 Пятница, 11 Сентября 2020 13:02
Ани Мшецян

Микаел Мелкумян обратился к Леониду Калашникову с просьбой оказать содействие армянам, которые хотят выехать в Россию

Микаел Мелкумян обратился к Леониду Калашникову с просьбой оказать содействие армянам, которые хотят выехать в Россию

АрмИнфо. Депутат от фракции <Процветающая Армения> Микаел Мелкумян обратился к главе комитета Госдумы по делам СНГ Леониду Калашникову, с просьбой оказать содействие армянам, которые хотят выехать в Россию.  Об этом Мелкумян сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Депутат сообщил, что он попросил Калашникова оказать содействие в вопросе армян, которые застряли в Армении, но проживают в России. <Прошу оказать содействие нашим соотечественникам, которые приехали в Армению и сейчас не могут выехать из страны.  Они хотят вернуться в Россию и воссоединиться со своими семьями. Государство не должно проявлять безразличие и игнорировать необходимость решения данного срочного вопроса>,- подчеркнул он.

Мелкумян попросил Калашников обратиться по данному вопросу к правительству России.  <Надеюсь, что в ближайшее время будут осуществлены соответствующие решения и наши соотечественники смогут вернуться в Россию. Желаю всем терпения>,- заключил депутат.

Отметим, что уже около двух недель армяне, приехавшие в Армению, но проживающие в России проводят акции протеста перед зданиями правительства и парламента. Они провели также автопробег <Хочу в Россию>. Участники акции заявляют, что приехали в Армению, но из-за пандемии коронавируса, и закрытия границ не могут выехать в Россию к своим семьям. Другие же имеют в России работу, и не могут найти в Армении альтернативу.

Митингующие также встречались с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацакяном. Министр отметил, что сейчас Армения ведет переговоры с Россией по данному вопросу, и как только что-то окончательно прояснится правительство, сообщит об этом. 

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