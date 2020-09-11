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 Пятница, 11 Сентября 2020 13:00
Марианна Мкртчян

ЕЭК пытается решить вопрос: В САР обсудили вопросы, связанные с конфискацией авто с армянскими госномерами в РФ

ЕЭК пытается решить вопрос: В САР обсудили вопросы, связанные с конфискацией авто с армянскими госномерами в РФ

АрмИнфо.  Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создает все необходимые условия для решения вопроса, связанного с конфискацией в России автомобилей с армянскими номерами. Вопрос решается, в том числе с учетом прав и интересов владельцев таких автомобилей. Об этом, в ходе прошедшей в Союзе армян России встрече с гражданами, заявили представители Уполномоченного по правам человека в РФ.

Как сообщает пресс-служба САР, на вопросы, интересующие граждан по части конфискации автомобилей с армянскими номерами отвечал директор Правового департамента Секретариата Комиссии таможенного союза, кандидат юридических наук Слюсарь Наталья Борисовна.

Ранее, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обсудила вопрос конфискации в России автомобилей с армянскими номерами.

Как заявила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина государства-члены ЕАЭС высказали свои предложения по урегулированию ситуации. Комиссия, в свою очередь, создает все необходимые коммуникационные связи для решения вопроса.

"На площадке комиссии была создана новая структура - Комитет высокого уровня, призванный решать наиболее острые вопросы. Хочу порадовать граждан Союза, которые внимательно следили за ситуацией. Вопрос конфискации автомобилей (с номерами Армении в РФ - ред) неоднократно поднимался. Буквально вчера его рассмотрел Комитет высокого уровня",

- сказала Ия Малкина.

"Мы исходим из того, что государства не должны потерять в своих бюджетах. Но и граждане-покупатели автомобилей должны иметь возможность доказать свою добросовестность и быть освобождены от ответственности", - отметила Ия Малкина.

Следует отметить, что согласно официальным данным, в 2018-2020 годах в Россию было ввезено около 300 тыс. автомобилей с армянскими номерами.

Летом текущего года машины с армянскими номерами оказались на особом контроле.  Согласно внутренним рекомендациям начальника ГИБДД Михаила

Черникова, граждане РФ могут эксплуатировать автомобили с армянскими номерами, ввезенные после октября 2014 года, только "при наличии

соответствующих таможенных документов".

Если документов нет, а их нет ни у кого, к нарушителю применят статью 12.3. КоАП "Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных Правилами дорожного движения". Нарушителю придется заплатить штраф в 500 рублей, а машину поместят на спецстоянку. В отдельных случаях российским владельцам машин с иностранными номерами грозит статья 12.1 КоАП "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра".

Это касается в основном машин, зарегистрированных в других странах, входящих в ЕАЭС, и машин, поставленных в Армении на учет до октября 2014 года. Наказание за это - штраф 500-800 рублей, но при повторном нарушении, автовладелец заплатит 5 тыс.  рублей и может лишиться прав на три месяца.

МВД руководствуется, во-первых, Конвенцией о дорожном движении и утверждает, что гражданин России, управляющий зарегистрированным в одной из стран ЕАЭС автомобилем, не может считаться участником международного движения. И, следовательно, должен поставить автомобиль на учет. Во-вторых, ведомство ссылается на Договор о присоединении Армении к ЕАЭС.

Напомним также, что в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета дал поручение правительству до 1 февраля 2020 года "принять меры по обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков". Ситуация с нарушениями действительно была серьезной, за прошедшие полтора года только в Москве автомобили с иностранными номерами (украинскими, армянскими, молдавскими и пр.) совершили почти 2 млн нарушений, однако выписать постановления удалось менее чем 30 тыс. из них. 

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