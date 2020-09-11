Пятница, 11 Сентября 2020 12:54

АрмИнфо.Судя по последним действиям азербайджанской армии на границе с Тавушем, Ильхам Алиев, осознав невозможность "возвращения" Арцаха, сделал мишенью собственной агрессии границы Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо экс-начальник Главного штаба ВС Армении генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц.

"При этом, начались обстрелы тавушского участка границы далеко не вчера. Целью подобных действий является убрать армянское население подальше от границ. Соответственно, по боевым позициям ВС Армении выпускается лишь небольшая часть пуль и снарядов. Основной поток

летит на мирные села. По жилым домам стреляют и азербайджанские беспилотники. Главное - не дать населению приграничных сел жить спокойно и выгнать их с насиженных мест, ослабив тем самым границу на случай масштабной войны", - подчеркнул он.

В этом свете, Тер-Григорянц рассматривает июльскую военную провокацию Азербайджана против Армении как продолжение политики Баку по обострению ситуации вокруг карабахского конфликта и эскалацию напряженности. О чем свидетельствуют и публичные заявления Алиева относительно решения конфликта с позиции силы, военным путем и бессмысленности мирных переговоров.

При этом, согласно генералу, инициировав в июле боевые действия на границе, Баку, как и в апреле 2016-го обвинил в нарушении режима перемирия армянскую сторону конфликта. А в этот раз министр обороны Азербайджана еще и обвинил ВС Армении "в обстреле азербайджанского мирного населения". По оценкам Тер-Григорянца, азербайджанское военное руководство размещает артиллерию и танки непосредственно в собственных селах целенаправленно.

"Азербайджанская армия ведет с этих позиций огонь по позициям ВС Армении, прикрываясь собственным мирным населением. Как результат находящееся в непосредственной близости от артиллерийских установок и танков население оказывается в зоне поражения ответного огня из Армении. После чего азербайджанская пропаганда разворачивает информационную кампанию об обстрелах мирных азербайджанских сел. Как правил, подобная тактика используется исламскими террористами. Азербайджаном она уже была применена и в Ходжалу", - подчеркнул генерал.

Тер-Григорянц убежден, что подобная политика Баку является логическим продолжением политики Анкары, решительно поддержавшей июльскую атаку Азербайджана на Армению. Аналогичным образом Турция действует в Сирии, Ливии, Ираке. Более того, турецкие военные уже размещены в Нахиджеване и Турция все больше наращивает влияние в Грузии.

"При поддержке Турции алиевский Азербайджан активно готовится к большой войне. Наращивает военный потенциал, проводит идеологическую обработку населения и т.д. Однако, совершенствуется и развивается, особенно в последние годы, и наша армия. И я горжусь сегодняшним уровнем боеспособности нашей армии. Так что Алиев спокойно может попробовать реализовать свои угрозы. Посмотрим, чем все это закончится, в том числе лично для него", - подытожил генерал.