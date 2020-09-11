Пятница, 11 Сентября 2020 12:51

АрмИнфо. Мы предлагаем внести изменения в закон, касающийся пенсии судей, так как данный вопрос имеет необходимость в урегулировании. Об этом в ходе заседания комиссии по государственно-правовым вопросам заявил депутат от фракции <Мой шаг> Артур Давтян.

Он заметил, что судьи имеют право получать достойную пенсию. <Таким образом, мы предлагаем, осуществить изменения, согласно которым пенсия судьи не может быть ниже 75% от той зарплаты, и других денежных выплат, которые он получал на посту судьи в последний год своей работы. Мы считаем, что данный вопрос необходимо решить>,- заметил Давтян. Депутат заметил, что таким образом судьи будут уверены в своем завтрашнем дне и не станут бояться ухода на пенсию.