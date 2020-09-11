Пятница, 11 Сентября 2020 12:51

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян выразился о представленных ему на подписание 7 сентября законах. В частности, речь идет о поправках в Закон РА <О санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения, в Закон РА <О защите населения в чрезвычайных ситуациях> и смежных 5 законах. Согласно сообщению пресс-службы главы госдураства, Армен Саркисян считает важным новые регулирования, предлагаемые принятием законов с целью обеспечения защиты населения и санитарно-эпидемиологической безопасности. Но вместе с тем, учитывая значительное влияние законов на личную и общественную жизнь людей, а также то обстоятельство, что законами предусматривается возможность ограничения некоторых основополагающих прав человека, Президент Республики подчеркивает необходимость добросовестного и ответственного применения новых правил.

<В ходе применения законов должны быть гарантированы право на эффективную защиту личных данных каждого лица, в том числе сведений, составляющих медицинскую тайну, и установление необходимых организационных механизмов и процедур для их реализации, исключение неравномерного ограничения конституционных прав на организацию собраний, право на эффективную судебную защиту прав каждого лица. Меры, предусмотренные законами, должны осуществляться соразмерно и четко. С этой целью мы предлагаем при необходимости принять дополнительные законодательные и подзаконные акты>, - говорится в источнике.