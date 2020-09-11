Пятница, 11 Сентября 2020 11:22

АрмИнфо.По данным на 11:00 11 сентября, в Армении выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил Единый информационный центр. Согласно источнику, выздоровел еще 201 пациент.

В общей сложности, в республике было подтверждено 45503 случаев коронавируса, выздоровели 41434 человека, скончались 909. За последние сутки болезнь унесла жизнь троих человек в возрасте 57-и, 59-и и 63-х лет; у него были сопровождающие хронические заболевания.

За минувший день был зафиксирован также один случай смерти, когда у пациента была подтверждена коронавирусная инфекция, однако смерть наступила из-за других заболеваний. Таким образом, общее число подобных случаев достигло 280.

На данный момент фактическое лечение получают 2880 пациентов. В общей сложности, в республике было проведено 231259 тестов на коронавирус (из них 3450 - за последние сутки).