Пятница, 11 Сентября 2020 11:21

АрмИнфо. В Азербайджане уволены в запас военнослужащие, распространившие фото плененного армянского офицера Гургена Алавердяна.

Напомним, что после тиражирования фотографий армянского военного официальный Ереван выступил с жесткой критикой в адрес Баку, обвинив его в нарушении взятых норм и принципов международного гуманитарного права.

Как сообщили в пресс-службу Минобороны АР на запрос haqqin.az, некоторые военнослужащие грубо нарушили требования соответствующего приказа о запрете использования смартфонов в азербайджанской армии. "Так, эти военнослужащие сняли фото и видео захваченного в плен армянского диверсанта и отправили их близким родственникам, в результате чего эти кадры были распространены в социальных сетях. В результате предварительного расследования виновные в этом военнослужащие были уволены в запас, а собранные материалы отправлены в военную прокуратуру для вынесения правовой оценки", - заявили в Минобороны АР.

Напомним, что согласно сообщению МО РА, 22 августа в районе 19:30, офицер Гурген Алавердян заблудился на местности из-за неблагоприятных погодных условий во время проверки боевых позиций. В Минобороны РА также опровергли тиражируемую в азербайджанских СМИ информацию о попытке диверсионного проникновения со стороны ВС РА, в результате которой якобы Алавердян был захвачен в плен. В армянском оборонном ведомстве также сообщили, что ведется служебная проверка для выяснения всех обстоятельств инцидента.

В МККК АрмИнфо сообщили, что налажен диалог с соответствующими сторонами для получения доступа к гражданину Армении, оказавшемуся в Азербайджане.

Стоит также заметить, что СМИ Азербайджана был растиражирован видеоролик, в котором якобы армянский военный признается, что он был послан в АР для сбора развединформации, и что якобы он хочет остаться в Азербайджане. Причем, он читает текст с листочка на плохо написанном армянском языке.