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 Пятница, 11 Сентября 2020 11:01
Марианна Мкртчян

Армен Саркисян и Венди Мортон обсудили перспективы углубления армяно-британского сотрудничества

Армен Саркисян и Венди Мортон обсудили перспективы углубления армяно-британского сотрудничества

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян, который часть своего отпуска проводит за рубежом, в Лондоне встретился с государственным министром по делам Европы и Америки Министерства иностранных дел Великобритании Венди Мортон.

Как сообщает пресс-служба президента РА, на встрече были затронуты вопросы, связанные с развитием и углублением сотрудничества между двумя странами.

Мортон проинформировала, что в следующем году Великобритания планирует принять у себя 26-ой саммит по изменению климата (COP26), в котором также ожидается участие Армении.

Министр поинтересовалась подходами Армении к проблемам изменения климата, в ответ на что, Саркисян отметил, что всегда был сторонником "зеленого" подхода, и всегда указывал и продолжает указывать на важность окружающей среды. В этом контексте президент Армении рассказал о своей идее создания в Цицернакаберде, на территории мемориального комплекса Геноцида армян, национального парка "Ай парк", который будет направлен на увеличение зеленых насаждений Еревана.

Саркисян представил также ряд других президентских инициатив. Касаясь, в частности, АТОМ (Advanced Tomorrow), он отметил, что в рамках этой инициативы, направленной на развитие науки и новых технологий в Армении, большое внимание будет уделено, в частности, искусственному интеллекту, математическому моделированию, управлению цифровыми данными и ряду других сфер.  Проинформировав о предварительной договоренности о сотрудничестве с рядом крупных компаний мира, таких как IBM, Siemens, Thales, Dassault, Safran, "Леонардо", а также с известными университетами и научными центрами в рамках инициативы президент Армении добавил, что они будут рады сотрудничеству с британскими компаниями, университетами и научными центрами.

Президент РА также коснулся 6-ого международного фестиваля STARMUS, который состоится в Армении в следующем году, ежегодного "Армянского саммита мыслей" и пригласил Мортон принять участие в этих мероприятиях

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