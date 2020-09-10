Четверг, 10 Сентября 2020 18:47

АрмИнфо. В рамках сотрудничества Русского драматического театра имени Станиславского и Компании «ГеоПроМайнинг » на днях была достигнута договоренность о замене устаревшего звукового оборудования театра.

В ходе состоявшейся 9 сентября встречи замминистра культуры, науки, молодежи и спорта Ара Хзмаляна и главы департамента внешней политики и вопросов корпоративной социальной ответственности «ГеоПроМайнинг » Рузанны Григорян за содействие театру замминистра передал благодарственную грамоту министерства.

Стороны обсудили реализацию проектов в сфере культуры и образования, а также рассмотрели возможности сотрудничества.

В своем слове госпожа Мхитарян отметила, что звуковое оборудование Русского драматического театра им. К.Станиславского находится, мягко говоря, в аварийном состоянии и каждую секунду может нарушить естественный ход спектакля, что, конечно же, нежелательно. По словам М.Мхитарян, вопрос переооснащения звукового оборудования является для театра первоочередным и требующим скорейшего решения. С хорошим звуком зритель получит возможность смотреть еще более красивые спектакли.

Как заверила глава департамента внешней политики и вопросов корпоративной социальной ответственности компании «ГеоПроМайнинг » Рузанна Григорян, у театра в скором времени появится новая сценическая техника. Госпожа Григорян отметила, что на днях между Русским драматическим театром им. К.Станиславского и ООО «ГеоПроМайнинг Голд» был подписан договор, согласно которому их компания окажет содействие театру - возьмет на себя финансовые расходы, связанные с приобретением звукового оборудования.

«Мы с большой готовностью откликнулись на просьбу посольства России оказать поддержку театру. Должна отметить, что мы и раньше сотрудничали с театром. Можно сказать, что театр Станиславского - наш давний друг. Наша компания реализовала ряд совместных проектов, в частности, «ГеоПроМайнинг» профинансировала спектакль «Абанамат» по С.Довлатову и др. Среди ближайших планов нашей компании завершить работы по переоснащению звукового оборудования театра и в 2021году преступить к оснащению светового оборудования »,- сообщила Р.Григорян.

Директор Русского театра госпожа М. Мхитарян поблагодарила компанию «ГеоПроМайнинг » в лице госпожи Григорян за поддержку театра, выразив надежду, что сотрудничество между театром и компанией будет продолжаться, поскольку «ГеоПроМайнинг» является надежным партнером и хорошим другом театра.