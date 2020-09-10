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 Четверг, 10 Сентября 2020 17:57

Сотрудники РЦНК в Ереване и соотечественники в рамках программы «Восхождение Победы» поднялись на гору Хуступ

Сотрудники РЦНК в Ереване и соотечественники в рамках программы «Восхождение Победы» поднялись на гору Хуступ

АрмИнфо.Сотрудники Российского центра науки и культуры в Ереване, информационного агентства РИА Новости и общественной организации «Россияне» поднялись на гору Хуступ в рамках программы «Восхождение Победы», посвящённой 75-летию Победы.

На вершине были развернуты Знамя Победы, флаги Российской Федерации, Республики Армения и Комитета ветеранов Великой Отечественной войны в Армении.

Гора Хуступ — самая высокая точка хребта Хуступ-Катара на юге Армении в Сюникской области, недалеко от города Капан. Высота горы составляет 3206 метров над уровнем моря. Поскольку гора находится далеко от армянской столицы, восхождение занимает два дня.

В восхождении на Хуступ приняли участие Александр Гришин, Елена Шуваева-Петросян, Людмила Агаханян, Гагик Багдасарян и другие.

«2020-й год знаменателен тем, что мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, — отметила пресс-секретарь РЦНК, член Армянской федерации альпинизма Елена Шуваева-Петросян.  — В год Памяти и Славы мы планируем подняться на несколько высших точек Армении, чтобы почтить память погибших  и выразить слова благодарности нашим ветеранам. Программа реализуется с целью патриотического воспитания молодёжи, но вынужденная изоляция внесла свои коррективы».

 О старте программы «Восхождение Победы» было объявлено в мае с. г. Тогда коллектив РЦНК в Ереване совершил восхождение на гору Атис, на вершине которой под Знаменем Победы участники читали военно-патриотические стихи.  Вскоре состоятся ещё несколько восхождений, в том числе и на высшую точку Армении — гору Арагац (4095 метров над уровнем моря). После отмены карантина к программе могут присоединиться все желающие.

 

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