Четверг, 10 Сентября 2020 17:55

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы,

11 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10?00-16?00 жилые дома 50, 110 на улице Налбандяна, жилой дом 18 на пр. Саят-Нова, жилой дом 4 на улице Чаренца, собственные дома 68-113 на улице Чаренца, собственные дома 11-103 на 1-ом переулке Чаренца,

жилой дом 9а на улице Туманяна, жилой дом 2/1 на улице Байрона на переходе Туманяна, собственные дома 36, 38 на 6-ой улице Айгестана, жилой дом 65 на 9-ой улице Айгестана, собственные дома 1-23 на улице Шагиняна, собственный дом 21/1 на улице Дзорагюх, частично кварталы 'Киликия" и "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на улице Касяна, жилой дом 29 на улице Сундукяна, жилой дом 3 на улице Амбардзумяна, жилые дома 16, 18 на улице Д.Анахта, жилой дом 11 у Канакерской ГЭС, жилой дом 70 на улице Айгедзор, подъезды 1-2 жилого дома 17 на улице Сундукяна, жилой дом 52 на пр. Комитаса, жилые дома 17, 26 на улице Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 24, 28 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 29 на улице Папазяна, жилой дом 17 на улице Папазяна, жилые дома 1/2, 1/4, 30, 32 на улице А.Хачатряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N132, детский сад N33, жилые дома 40, 40/1, 40/2 на улице Мамиконянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 21 на улице Заряна, собственные дома на 43-ей улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 5-ом переулке и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 45/20, 45/21 на улице Арташисяна, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на улице Шаамиряннери, собственные дома на 1-ом переулке Ехбайрутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 27, 37 в 1-ом квартале Давташена, улицы Силикяна 5, 7, 9, 11, 12, 13, частично улицы Ахтанака 1, 4, 6, частично улица Тычины; собственные дома 99-155 на 13-ой улице Норка, 1-49 на 15-ой улице, 50-105 на 17-ой улице в Норк Мараше; собственные дома 2-22а на 2- ом переулке 17-ой улицы Норка, собственные дома на улицах Норка 1, 9, 11, Научный центр травматологии и ортопедии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Норка 5, 7, собственные дома на улице Овсепяна, школа N61 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3 на улице Лвовяна в 1- ом Норкском массиве; жилой дом 25/3 на улице Молдовакана во 2-ом Норкском массиве; жилой дом 51 на пр. Гая в 4-ом Норкском массиве; жилой дом 6 на улице Мара в 5-ом Норкском массиве; жилой дом 67/1 в 9-ом Норкском массиве; жилые дома 9(2/13) на улице Бабаджаняна, 9 (4/1) на улице Душанбе в Аван Ариндже; жилой дом 38 на улице Бабаджаняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Арагацотнской области:

11?00-15?00 села Акнук, Кармрашен, Воскетас, Шгаршик, Ехник и Иринд; 11?00-17?00 села Хнаберд, Гегадзор, Норашен и Гегадир;

в Котайкской области:

10?00-16?00 улицы Шаумяна, Спандаряна, Сафаряна, Гая, Ханджяна, Закаряна, Саят- Нова, частично улицы Ширака, Комитаса, Абовяна,

Чаренца, Исаакяна, кварталы "Болор охер", "Калер", частично квартал "Цирананоц" в общине Егвард; 11?00-13?00 частично село Ариндж; 11?00-17?00 частично села Дзорахбюр, Капутан, Гегашен, Камарис; частично частные дома Птгни; 12?00-16?00 улицы 5, 10, 12, почтовое отделение, станция сотового оператора "Виваселл МТС" в общине Арзни;

в Гегаркуникской области:

11?00-13?00 частично община Мартуни; 13:30-16:30 общины Лчашен, Чкаловка, Норашен полностью, частично община Варсер, воинская часть

Лчашена, ООО "Ара Арег", "Кявар Наири", "Ранчпар", "Багдар", "Ной Ленд", ЧП "Лев Лен", "Газ Ама", "Усик Седракян", насосная станция Лчашена, автотехобслуживание, телецентр, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Юком", "ВЕОН Армения", прибрежные зоны отдыха территории Лчашен-Норашен Севанского озера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-14:00 восточная часть села Покр Сариар в Ашоцком регионе; 10:00-16:00 частично село Цогамарг в Ашоцком регионе; 11:00-17:00

села Мармашен и Айкаван в Ахурянском регионе; кварталы "Муш-1", "Муш- 2", "Шерам" и "Ширакаци" в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:30-15:30 частично село Шаки; 16:00-17:00 село Ишханасар.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.