Четверг, 10 Сентября 2020 17:09

АрмИнфо.10 сентября 2020 года состоялась встреча Посла Туркменистана в Республике Армения Мухамметгельды Аязова с депутатом Национального Собрания Республики Армения, руководителем Группы дружбы Армения-Туркменистан Александром Аветисяном.

Тепло поприветствовав депутата армянского парламента, Посол Аязов представил приоритетные позиции внешней политики Туркменистана, рассказал, что в этом году Туркменистан широко отмечет 25-летие принятия Нейтралитета Генассамблеей ООН, а также сделал маленький экскурс по туркмено-армянским взаимоотношениям за годы независимости.

Александр Аветисян в свою очередь констатировал, что сотрудничество между двумя дружественными странами в культурно-гуманитарной и торгово-экономической сферах ведется очень активно и заверил, что имея все основания для налаживания активных связей между законодательными органами двух братских стран, можно начать работу и в этом направлении.

В ходе встречи были затронуты вопросы разностороннего сотрудничества, о проделанной работе Посольства в Армении, о проводимых мероприятиях, приуроченных к 25-летию Нейтралитета Туркменистана. Стороны выразили готовность по мере окончания всемирной пандемии, организовать взаимные визиты как руководителей парламентов, так и депутатов, членов Группы дружбы двух дружественных стран.