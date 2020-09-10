Четверг, 10 Сентября 2020 15:56

АрмИнфо.Решить карабахский вопрос военным путем невозможно. Об этом на встрече с представителями молодежи в рамках инициативы <Победившие> заявил второй президент Армении Роберт Кочарян.

Он отметил, что в ближайшее время не видит возможностей для решения карабахского конфликта. <Я был вынужден недавно сказать об этом в ходе интервью. Дело в том, что сейчас Азербайджан пытается отрицать реалии прошедших 30 лет. Но не учитывать факты невозможно. Правовые основания создания Арцаха безупречны>, - подчеркнул второй президент Армении.

Кочарян отметил, что два дня назад Арцах отметил свое 29-летие. <Думать, что все произошедшее можно просто забыть и вернуть ту ситуацию, которая была раньше, наивно, это невозможно. Карабах вырастил 2 поколения людей, которые уверены в том, что они строят новую страну. До тех пор пока Азербайджан не осознает этого, прогресса не будет. Мы также должны осознать, что такая ситуация может продлиться долго. Нам следует организовать свою жизнь исходя из этого. Если удастся решить вопрос раньше, все будем рады. Но отправная точка подхода в том, что этот процесс продолжится долго>, - отметил Роберт Кочарян.

Второй президент Армении особенно подчеркнул - нужно осознать, что военным путем карабахский вопрос решить невозможно. <А следовательно, у нас должна быть мощная армия, экономика должна динамично развиваться, национальный компонент должен быть сильным>, - заключил Роберт Кочарян.