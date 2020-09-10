Четверг, 10 Сентября 2020 14:33

АрмИнфо.Гуманитарная инициатива "Аврора" поддержит Музей-институт Геноцида армян в его беспрецедентных усилиях по переизданию "Растерзанной Армении" Авроры Мардиганян с дополнительными примечаниями и поясняющими комментариями.

Это уникальное издание на армянском и английском языках ознаменует символический запуск книжной серии "Воспоминания переживших Геноцид армян", важнейшего проекта Музея-института. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе гуминициативы.

"Гуманитарная инициатива "Аврора" уже много лет тесно сотрудничает с Музеем- институтом Геноцида армян и особенно рада поддержать этот проект, так как наша инициатива была вдохновлена историей Авроры Мардиганян и названа в ее честь. Ребенком Авроре Мардиганян довелось пережить все ужасы Геноцида армян. Она не только уцелела, но и нашла в себе силы рассказать о случившемся на сцене и в кино, привлекая общественное внимание к Геноциду. В этом году мы празднуем пятую годовщину Гуманитарной инициативы "Аврора", и это переиздание появилось в самый подходящий момент, подчеркивая, как важно проливать свет на стойкость и щедрость человеческого духа", - сказал председатель Гуманитарной инициативы "Аврора" Том Катена. Эта работа является частью книжной серии "Воспоминания переживших Геноцид армян", нового издательского проекта Музея-института Геноцида армян, в котором будут представлены ранее не публиковавшиеся мемуары переживших Геноцид. Переиздание "Растерзанной Армении" на английском и армянском языках с 20 дополнительными страницами примечаний и поясняющих комментариев составит первые два тома этой мемуарной серии. Английское издание выйдет тиражом в две тысячи экземпляров, а армянское - в тысячу экземпляров.

"Со времени Геноцида армян прошло более ста лет, и сегодняшние читатели не знакомы со многими терминами и географическими обозначениями, поэтому эти примечания и поясняющие комментарии оказываются необходимы. В этом плане сотрудничество с "Авророй" очень символично. И Музей-институт Геноцида, и Гуманитарная инициатива "Аврора" направлены на повышение осведомленности о Геноциде армян, на борьбу с современными геноцидами и на их предотвращение, а также на помощь людям, переживающим подобные трагедии. В этом наши задачи и миссия совпадают", - подчеркнул директор Музея-института Геноцида армян Арутюн Марутян.

"Аврора" поддерживает Музей-институт Геноцида армян через Гранты "Аврора" - программу, которая позволяет потомкам переживших Геноцид армян почтить память спасителей своих предков, помогая образовательным инициативам и повышая осведомленность общества о гуманитарной работе и истории Армении. В соответствии с проектом "Акт о памяти", Гранты "Аврора" сотрудничают с Музеем-институтом Геноцида армян, внося свой вклад в сохранение армянской культуры и истории.